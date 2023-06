Con Messi, Argentina vuelve a la acción enfrentando a Australia en Beijing por amistoso internacional

Argentina vs. Australia EN VIVO: se enfrentan este jueves 15 de junio en el Estadio de los Trabajadores, en Beijing (China). El partido es de caracter amistoso por la ventana internacional FIFA 2023 y se jugará a partir de las 07:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por TV Pública y TyC Sports en el territorio argentino. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

A punto de cumplirse seis meses desde la tercera conquista de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA, la ‘albiceleste’ continúa viviendo un ambiente de fiesta que en esta ocasión se traslada a Asia. En la gigante China, el fervor por los sudamericanos está a tope, un movimiento que solo queda desplazado por Lionel Messi.

Messi ha paralizado el país luego de anunciar que deja el fútbol europeo y haber aceptado la propuesta del Inter Miami de la MLS, una decisión que respaldo el seleccionado Lionel Scaloni.

"Estoy contento de que haya decidido irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravillas. Va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos. Más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien, y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien. Messi lo tiene bien merecido", dijo en conferencia de prensa.

Lionel Messi también hizo noticia al indicar que no ve segura su participación en el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos y en el que tendrá 39 años. Scaloni minimizó la magnitud a las palabras del ‘10’.

"Messi es prudente, es un tipo que no vende humo y no miente. Falta tanto para el Mundial que no tiene sentido pensar más allá. Veremos si tiene ganas. Lo importante es eso, porque saber jugar sabrá hoy y dentro de diez años", precisó.

Lionel Messi es el goleador histórcio de Argentina con 102 anotacionesFuente: AFP

Argentina vs. Australia: horarios del partido en el mundo

Perú: 07:00 a.m.



Argentina: 09:00 a.m.

Colombia: 07:00 a.m.

Ecuador: 07:00 a.m.

México: 06:00 a.m.

Bolivia: 08:00 a.m.

Venezuela: 08:00 a.m.



Chile: 08:00 a.m.

Uruguay: 09:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 05:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 08:00 a.m.

Lionel Messi será titular ante Australia y luego dejará la concentración, perdiéndose el duelo ante Indonesia. Este cotejo apunta a ser una revancha para los ‘canguros’, que cayeron contra Argentina en octavos de final de Qatar 2022.

“El equipo no lo tengo confirmado, pero es casi el mismo que terminó jugando el Mundial”, dijo Scaloni, abriendo la puerta a la titularidad de Julián Álvarez, a pesar de ser el último en incorporarse al equipo tras ser campeón de la Champions League con el Manchester City.

En la penúltima presentación de Argentina antes de iniciar las Eliminatorias 2026 también existe la expectativa por el posible debut de Alejandro Garnacho con la selección absoluta. El extremo del Manchester United ha jugado con el cuadro Sub 20 y estuvo cerca de acudir a la cita de Qatar. En los 'Red Devils' se desempeña como extremo izquierdo y de actuar en esa posición sería una alternativa a Ángel Di María.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Argentina vs. Australia vía TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido por TyC Sports y TV Pública en Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica se puede seguir en la plataforma DGO. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

