Lionel Messi agranda su leyenda: anota ante Australia el gol más rápido de su carrera

En los últimos días, Lionel Messi causó una gran expectativa en China, en donde miles de sus seguidores han pugnado por estar lo más cerca posible a su ídolo. El hotel de concentración ha sido una parada obligada para ellos, quienes se han emocionado cuando el campeón mundial con la Selección de Argentina dijo su nombre en chino.

Este jueves, Messi -a modo de detalle- dio un regalo a sus hinchas con un golazo. Cuando los asistentes se acomodaban en sus asientos en el Estadio de los Trabajadores, en China, Lionel frotó la lámpara y rompió la paridad en el amistoso internacional contra Australia. Un zurdazo imposible de detener para el arquero oceánico Mathew Ryan, que milita en el AZ Alkmaar.

De esta forma, Messi arrancó con todo y en apenas 79 segundos colocó el 1-0 en el marcador con un preciso remate desde afuera del área. Este es el gol más rápido de su carrera y supera al que marcó con Barcelona en el duelo Barcelona-Chelsea, en 2018, cuando anotó a los dos minutos y siete segundos.



Con la camiseta de la Selección de Argentina, el gol más rápido de Messi databa del Mundial de Brasil 2014, ante Nigeria, a los dos minutos y veintiseis segundos.

El once de Lionel Scaloni

Como era previsible, el entrenador Lionel Scaloni apostó por la mayoría de jugadores que salieron campeones del mundo en Qatar.

La formación inicial fue la siguiente:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Nicolás González y Ángel Di María.

Lionel Messi anotó de esta manera en el Argentina vs Australia. | Fuente: TV Pública

Los goles más rápidos de la Selección Argentina

Tiempo Jugador 0.40 Gabriel Batistuta a Chile 0.50 Darío Franco a Brasil 1.11 Mauro Icardi a México 1.19 Lionel Messi a Australia 1.29 Carlos Tévez a Argelia 2.10 Kolasinac de Bosnia en contra 2.26 Lionel Messi a Nigeria 2.29 Ezequiel Lavezzi a Paraguay 2.54 Ezequiel Lavezzi a EE.UU.

Elogios a Lionel Messi: "No vende humo"

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, afirmó en Pekín, que Lionel Messi "es un tipo que no vende humo", luego que el exjugador de Barcelona revelara que no jugaría en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

"Sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente", aseguró en conferencia de prensa el técnico campeón mundial sobre las palabras de Messi en el medio deportivo chino Titan Sports.



"La realidad es que va a ir viendo cómo se va encontrando, vamos a ir siguiendo. Creo que es lo lógico. Falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido. El, como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico", destacó Scaloni.

