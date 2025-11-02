Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Argentina vs Bélgica EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?

Argentina vs Bélgica EN VIVO | Guía de TV Mundial Sub 17
Argentina vs Bélgica EN VIVO | Guía de TV Mundial Sub 17 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Argentina vs Bélgica EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 del grupo D del Mundial Sub 17.

Argentina vs Bélgica EN VIVO: se enfrentan este lunes 3 de noviembre por la fecha 1 del grupo D del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 2, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 9:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, TV Pública, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Bélgica en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?

El partido entre Argentina vs Bélgica por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este lunes 3 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 2 de la ciudad de Rayán. 

¿A qué hora juegan Argentina vs Bélgica en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?

  • En Perú, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 9:45 a.m. 
  • En Argentina, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m.
  • En Colombia, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 9:45 a.m. 
  • En Ecuador, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 9:45 a.m. 
  • En Bolivia, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 10:45 a.m. 
  • En Venezuela, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 10:45 a.m. 
  • En Brasil, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m. 
  • En Paraguay, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m. .
  • En Uruguay, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m. 
  • En Chile, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m. 
  • En México (CDMX), el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 8:45 a.m. 

¿Qué canal transmite el Argentina vs Bélgica en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?

En partido entre Argentina vs Bolivia será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports y TV Pública. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Lista de convocados de Argentina al Mundial Sub 17 2025

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensas: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

Volantes: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Seleccioón Argentina Selección de Bélgica Mundial Sub 17 Mundial Sub 17 2025 video videos videos mas vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA