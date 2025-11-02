Argentina vs Bélgica EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?

Argentina vs Bélgica EN VIVO: se enfrentan este lunes 3 de noviembre por la fecha 1 del grupo D del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 2, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 9:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, TV Pública, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Bélgica en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



El partido entre Argentina vs Bélgica por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este lunes 3 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 2 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan Argentina vs Bélgica en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



En Perú , el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 9:45 a.m.

, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 9:45 a.m. En Argentina , el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m.

, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m. En Colombia, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 9:45 a.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 9:45 a.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 10:45 a.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 10:45 a.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m. .

En Uruguay, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m.

En Chile, el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 11:45 a.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs Bélgica comienza a las 8:45 a.m.

¿Qué canal transmite el Argentina vs Bélgica en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?



En partido entre Argentina vs Bolivia será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports y TV Pública. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Lista de convocados de Argentina al Mundial Sub 17 2025

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensas: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

Volantes: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

