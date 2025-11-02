Últimas Noticias
Bolivia vs Sudáfrica EN VIVO: ¿a qué hora juega y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?

Bolivia vs Sudáfrica EN VIVO: Guía de TV Mundial Sub 17
Bolivia vs Sudáfrica EN VIVO: Guía de TV Mundial Sub 17 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Bolivia vs Sudáfrica EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 2025.

Bolivia vs Sudáfrica EN VIVO: se enfrentan este lunes 3 de noviembre por la fecha 1 del grupo A del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 3, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 7:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, Unitel, Red Uno, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Sudáfrica en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?

El partido entre Bolivia vs Sudáfrica por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este lunes 3 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 3 de la ciudad de Rayán. 

¿A qué hora juegan Bolivia vs Sudáfrica en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?

  • En Perú, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 7:30 a.m.
  • En Bolivia, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 8:30 a.m.
  • En Colombia, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 7:30 a.m.
  • En Ecuador, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 7:30 a.m.
  • En Venezuela, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 8:30 a.m.
  • En Brasil, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
  • En Argentina, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
  • En Paraguay, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
  • En Uruguay, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
  • En Chile, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 6:30 a.m.

¿Qué canal transmite el Bolivia vs Sudáfrica en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?

En partido entre Bolivia vs Sudáfrica será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports, Unitel y Red Uno. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Lista de convocados de Bolivia al Mundial Sub 17 2025

  • Fabián Borda (Atlético Tucumán)
  • Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers)
  • Adrien Philippin (Servette FC)
  • Kenyhiro Estrada (Always Ready)
  • Ian Rodríguez (Wilstermann)
  • Fernando Mena (Bolívar)
  • Matías Cuellar (FC Universitario)
  • Matías Espinoza (Bolívar)
  • Lysander Ureña (Sao Paulo)
  • Julio Lazarte (FC Universitario)
  • José Ojeda (Always Ready)
  • Héctor Galvis (Always Ready)
  • Bruno Núñez (Santa Cruz City)
  • Gerardo Sabja (Bolívar)
  • Bladmir Escalante (Always Ready)
  • Alejandro Camacho (Always Ready)
  • Tobías Zurita (Platense)
  • Jesús Maraude (Always Ready)
  • Nabil Nacif (JMP)
  • Santos García (Bolívar)
  • Jairo Saldías (Virginia)
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
