Bolivia vs Sudáfrica EN VIVO: ¿a qué hora juega y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?

Bolivia vs Sudáfrica EN VIVO: se enfrentan este lunes 3 de noviembre por la fecha 1 del grupo A del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 3, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 7:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, Unitel, Red Uno, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Sudáfrica en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?
El partido entre Bolivia vs Sudáfrica por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este lunes 3 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 3 de la ciudad de Rayán.
¿A qué hora juegan Bolivia vs Sudáfrica en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?
- En Perú, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 7:30 a.m.
- En Bolivia, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 8:30 a.m.
- En Colombia, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 7:30 a.m.
- En Ecuador, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 7:30 a.m.
- En Venezuela, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 8:30 a.m.
- En Brasil, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
- En Argentina, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
- En Paraguay, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
- En Uruguay, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
- En Chile, el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 9:30 a.m.
- En México (CDMX), el partido Bolivia vs Sudáfrica comienza a las 6:30 a.m.
¿Qué canal transmite el Bolivia vs Sudáfrica en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?
En partido entre Bolivia vs Sudáfrica será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports, Unitel y Red Uno. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Lista de convocados de Bolivia al Mundial Sub 17 2025
- Fabián Borda (Atlético Tucumán)
- Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers)
- Adrien Philippin (Servette FC)
- Kenyhiro Estrada (Always Ready)
- Ian Rodríguez (Wilstermann)
- Fernando Mena (Bolívar)
- Matías Cuellar (FC Universitario)
- Matías Espinoza (Bolívar)
- Lysander Ureña (Sao Paulo)
- Julio Lazarte (FC Universitario)
- José Ojeda (Always Ready)
- Héctor Galvis (Always Ready)
- Bruno Núñez (Santa Cruz City)
- Gerardo Sabja (Bolívar)
- Bladmir Escalante (Always Ready)
- Alejandro Camacho (Always Ready)
- Tobías Zurita (Platense)
- Jesús Maraude (Always Ready)
- Nabil Nacif (JMP)
- Santos García (Bolívar)
- Jairo Saldías (Virginia)