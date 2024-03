¿A qué hora juega Argentina vs. Costa Rica por amistoso internacional 2024?

Argentina vs. Costa Rica EN VIVO: sigue la transmisión minuto a minuto del partido amistoso que se jugará en Los Angeles.

Argentina vs. Costa Rica EN VIVO: se enfrentan este martes 26 de marzo en encuentro amistoso por fecha FIFA. El partido se jugará en el United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum, de la ciudad de Los Angeles (Estados Unidos), desde las 9:50 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por TyC Sports, TV Pública y DGO. También podrás seguir las incidencias ONLINE por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Las selecciones de Argentina y Costa Rica se medirán este martes en Los Ángeles (Estados Unidos) en un partido amistoso que servirá para que el conjunto de Lionel Scaloni, campeón en 2021, dé una bienvenida simbólica a la Copa América al combinado 'tico' que dirige el también argentino Gustavo Alfaro.



El equipo centroamericano ha sido el último en clasificarse para la competición continental que se disputará entre junio y julio en suelo estadounidense, y en la que la Albiceleste defenderá el título obtenido en Brasil 2021.



Por si hubiera pocos alicientes para este encuentro dirigido a la afición latinoamericana concentrada en Estados Unidos, y pese a la ausencia del capitán argentino, Lionel Messi, Scaloni volverá a medirse a Alfaro, técnico al que ya derrotó en dos ocasiones cuando dirigía a Ecuador, la última en cuartos de final de la Copa América 2021 (3-0).



Los 'ticos' llegan al encuentro contra Argentina después de haber concretado su clasificación para la Copa América, tras derrotar a Honduras por 3-1 en el repechaje de la Concacaf, mientras que la Albiceleste goleó 3-0 a El Salvador en un amistoso disputado el viernes.



"Obviamente, es una prueba para aprender, porque vamos a intentar a hacer el mejor partido posible, pero es el campeón del mundo. Y tenemos el privilegio de jugar contra el campeón del mundo", indicó Alfaro tras la victoria de su equipo sobre Honduras.



El exentrenador de San Lorenzo, Rosario Central, Tigre o Boca Juniors, quien ha estado en la cuerda floja en el banquillo 'tico', señaló que prefiere "jugar con Argentina, Brasil, Uruguay, Inglaterra a jugar con otros equipos", porque lo que eleva a sus jugadores "es el nivel de los rivales" a los que se enfrenten.



¿Cuándo juega Argentina vs. Costa Rica?

El partido entre Argentina vs. Costa Rica se juega este martes 26 de marzo en el United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum.

¿A qué hora juega Argentina vs. Costa Rica?

El encuentro entre Argentina vs. Costa Rica empezará a las 9:50 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo es el siguiente:

Perú: 9:50 p.m.

Argentina: 11:50 p.m.

Brasil: 11:50 p.m.

Colombia: 9:50 p.m.

Ecuador: 9:50 p.m.

Chile: 11:50 p.m.

Uruguay: 11:50 p.m.

México: 8:50 p.m.

Costa Rica: 8:50 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10:50 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 7:50 p.m.

¿Dónde ver Argentina ante Costa Rica vía TV por amistoso internacional?

El partido será transmitido EN VIVO por TyC Sports, TV Pública y DGO. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis