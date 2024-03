Goleó, pero no convence: el 1x1 de la Selección Peruana contra República Dominicana

La Selección Peruana volvió a sonreír. Y es que este martes la bicolor goleó 4-1 a República Dominicana en el marco del segundo amistoso internacional en la fecha FIFA de marzo.

Si bien Perú ganó en lo que fue también el segundo cotejo de Jorge Fossati como director técnico de la blanquirroja, el nivel no fue el deseado contra los dominicanos. A diferencia del duelo ante Nicaragua del pasado viernes, el cuadro nacional no tuvo una buena versión de juego, más allá de los dos goles de Sergio Peña y Jesús Castillo en la primera parte.

Hubo cosas para destacar a nivel individual, eso sí, como Piero Quispe y el desborde de Bryan Reyna por las bandas. ¿Cómo vimos a la Selección Peruana en esta oportunidad en lo que fue una nueva serie de amistosos pensando en la Copa América a mitad de año?

Perú y una nueva victoria de la mano de Jorge Fossati

Pedro Gallese: no fue exigido mucho y al momento del gol de Jean López lo tomaron por sorpresa. Si bien el tiro fue al medio, este tuvo gran potencia y la pelota se movió de un lado a otro.

Aldo Corzo: como en todas sus presentaciones con la bicolor, el defensa de Universitario de Deportes tuvo nota aprobatoria. Chocó y no se complicó por el sector derecho en la línea de tres al fondo.

Anderson Santamaría: su fuerte es el juego aéreo y así lo mostró con jugadas divididas frente a rivales. No obstante, parece estar un paso por detrás de Alexander Callens en su intención de ser titular.

Luis Abram: hizo la fácil y no se complicó al querer sacar jugando desde su propio campo. Quiso salir con pelotazos largos hacia los delanteros, pero esto último no resultó.

Jesús Castillo: preciso en la marca, aunque para salir jugando y buscar a los hombres de arriba se le vio algo lento. Anotó un golazo de volea a poco del final del primer tiempo.

Sergio Peña: más allá de abrir la cuenta en el marcador por medio de un tiro libre, tuvo un discreto nivel. Jugó en esta ocasión por el sector derecho.

Piero Quispe: fue la mejor carta en la oncena que mandó Jorge Fossati. Buscó asociarse con Bryan Reyna, llevó peligro por detrás de los delanteros y cerró su participación con un golazo en el segundo tiempo. No solo crea, sino que también apoya en la recuperación de la pelota.

Luis Advíncula: mejor segundo tiempo que primero. En la segunda mitad pasó más al ataque con desbordes a punta de velocidad. Llegó hasta la línea final y sacó centros, además de intentar algún que otro remate desde fuera como lo hace en Boca Juniors.

Marcos López: flojo nivel del lateral del Feyenoord en Países Bajos. En el primer tiempo, sobre todo, no la pasó bien por su banda y llegó tarde en jugadas puntuales.

Edison Flores: no se le vio cómodo en la posición de doble punta. No estuvo acertado y en la ‘U’, por ejemplo, no juega en la misma línea que Alex Valera. Lo suyo es jugar detrás del ‘9’, siendo parte de la generación de juego.

Bryan Reyna: movedizo por el sector izquierdo. ‘Comerse’ la banda en esa zona es su labor y lo hizo con nota aprobatoria en los primeros 45’, aunque en los metros finales no tuvo inventiva.

Los que entraron en la Selección Peruana en el segundo tiempo

Gianluca Lapadula: se le vio enchufado ni bien se dio su ingreso a los 71' en lugar de Edison Flores. Jugó a pierna cambiada por la banda izquierda y no tuvo chances claras para anotar un nuevo gol con la bicolor.

Paolo Guerrero: se le abrió el arco nuevamente en la Selección Peruana. No estuvo fino en ciertas acciones para habilitar a Lapadula, aunque firmó el 4-1 por medio de un tiro penal.

Martín Távara: no tiene calificación debido a que no tuvo mucho la pelota en sus pies. Sin trascendencia.

Wilder Cartagena: juega a otra velocidad al medio, tanto en la recuperación de la pelota como para salir jugando hacia las bandas. Se la pondrá difícil a Fossati al arma su oncena en los próximos cotejos y eso es positivo.

Oliver Sonne: no tiene calificación debido a que no tuvo mucho la pelota en sus pies. Sin trascendencia.

José Rivera: como siempre, entra con empeño al campo de juego como lo hace en Universitario. Intentó desbordar y fabricó el penal que convirtió Paolo Guerrero. Los pocos minutos que tiene, los aprovecha.

