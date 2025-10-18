Últimas Noticias
Argentina vs Marruecos EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final del Mundial Sub 20?

Erick Chavez

Argentina vs Marruecos EN VIVO: sigue la transmisión de la gran final del Mundial Sub 20 2025.

Argentina vs Marruecos EN VIVO: se enfrentan este domingo 19 de octubre por la gran final del Mundial Sub 20 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Marruecos: ¿cómo llegan a la final del Mundial Sub 20 2025?

Argentina llega a la final del Mundial Sub 20 2025 tras vencer 1-0 a Colombia. Marruecos, en tanto, llega al cotejo tras vencer —en tanda de penales— a Francia.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Marruecos en vivo por la final del Mundial Sub 20 2025?

El encuentro entre Argentina vs Marruecos se disputará el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. El recinto tiene capacidad para 28 665 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Marruecos en vivo por la final del Mundial Sub 20 2025?

  • En Perú, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 6:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 6:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 7:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 7:00 p.m.
  • En Chile, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 8:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 8:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 8:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Argentina vs Marruecos en vivo por TV y streaming?

El partido entre Argentina vs Marruecos se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. También será transmitido vía streaming por DGO y FIFA+.

Argentina vs Marruecos: alineaciones posibles

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio César Soler; Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco.

Marruecos: Yanis Benchaouch; Taha Majni, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Imail Bakhty; Naim Byar, Yassine Khalifi, Othmane Maamma ©, Gessime Yassine, H. Essadak; y Yassir Zabiri.

