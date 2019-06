El fuerte cruce entre César Luis Menotti y Oscar Ruggeri en TV. | Fuente: Composición: Fox Sports / AFP

Terrible cruce de palabras entre leyendas del fútbol argentino. Óscar Ruggeri y César Luis Menotti se dijeron de todo en distintos programas de la TV de dicho país. El primero cuestionó el trabajo del exDT como director deportivo de Selección Argentina y este le respondió diciéndole que se vaya a "leer un libro". Y todo no quedó ahí.

"¿De qué habla (Ruggeri)? Estuvo diez años comiendo asado en el predio. No me interesa su opinión. Es periodista, no tiene peso su opinión. Que agarre un libro una vez en su vida, es un cómico, que haga su vida. No hay que estar tanto dando vueltas, de vez en cuando hay que leer algún librito y prepararse", disparó Menotti en charla con TyC Sports.

A Óscar Ruggeri no le hizo ninguna gracia las declaraciones y respondió con dureza en su programa de Fox Sports. "Tiene que renunciar. Hay que ser serios alguna vez, que deje de mentir, es un vago. Menotti tiene que estar aquí (en Brasil) para que el técnico le dé las explicaciones de su trabajo. ¿Si no para qué está? Hay que estar, hablar y ayudar", manifestó el popular ‘Cabezón'.

Y fue por más. "Eres un genio, Menotti. Yo no leí tantos libros como tu pero te digo las cosas de frente. No doy vueltas, tu nunca te equivocas. Eres un maestro, en vez de estar ayudando a Scaloni en Brasil. Renuncia Menotti, haznos el favor. Ni vas a Ezeiza. Mentiroso, deja de joder con la Selección. Eres puro verso", manifestó.