Lionel Messi es el capitán de la Selección Argentina. | Fuente: EFE

Lionel Messi siempre es cuestionado sobre el vínculo afectivo que tiene con la Selección Argentina. Desde no entregarse al máximo, no entender en el campo con sus compañeros hasta no cantar el himno nacional, el delantero ha recibido todo tipo de cuestionamientos cada vez que viste la 'Albiceleste'.

Precisamente, sobre esto último un niño argentino hizo una importante revelación. Se trata de Tomás Chávez, un pequeño que tuvo la fortuna de salir al campo del Arena do Gremio de la mano de Lionel Messi cuando Argentina se enfrentó a Qatar en la fase de grupos de la Copa América.

El pequeño Tomás pudo comprobar si Messi en verdad canta o no el himno de su país en la previa de cada encuentro. "Él está con la boca cerrada y tararea el himno. Es cierto, no lo canta, pero lo tararea”, aseveró a un medio local.

Sobre la experiencia de conocer a su ídolo, Tomás no pudo ocultar su emoción. "Me acarició y su mano más grande que mi cabeza, por eso se rió. Yo lo abracé y le dije un montón de cosas: que lo amaba, que es mi ídolo, que siempre lo había querido conocer y no había tenido la oportunidad", contó.