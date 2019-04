Los consejos paternales de Oscar Ruggeri a Ricardo Centurión. | Fuente: Fox Sports

Ricardo Centurión es uno de los jugadores más polémicos del fútbol argentino. Fue separado del primer equipo de Racing por faltarle el respeto al DT Chacho Coudet durante un partido. En pleno castigo, el jugador sostuvo una charla con Fox Sport, y en particular con Óscar Ruggeri, quien le habló en un tono paternal.

"Te escucho decir que no te tienen que faltar el respeto. Pero vos se lo faltaste al entrenador adelante del mundo", inició el dialogo Óscar Ruggeri con Ricky Centurión. Luego vino una serie de consejos del histórico jugador 'Albiceleste' y constantes evasivas del delantero de Racing.

Ruggeri se enojó cuando escuchó la siguiente respuesta de Centurión. "Lo que pasa es que yo de noche no tengo sueño, entonces me gusta salir a tomar algo. Todas las noches. Me gusta salir a tomar algo con amigos. Y si un amigo mío me dice que no, que es mejor que me quede durmiendo, yo salgo igual".

"Es una lástima, te vas a dar cuenta cuando tengas 35 años. Tú tienes que ser profesional. Yo quiero que seas profesional. Eres un jugador bárbaro, te contrataron por eso", le replicó Ruggeri. Y el diálogo continuó así:

C: -Yo voy a seguir jugando al fútbol, no importa dónde

R: -Pero tú puedes jugar en la selección. ¡No te pierdas la posibilidad de jugar un Mundial!

C: -Lo que pasa es que tú quieres que me acueste a las nueve de la noche...

R: -No, yo quiero que a las nueve de la noche cenes, o a las nueve y media y que te acuestes a las 12, o a las 12.30, o a la una. Normal. No te estoy pidiendo una locura. Yo estuve en 3 mundiales. No hay nada que se le acerque a lo que sentís cuando pasa una cosa así. Nada lo que se siente estando ahí, nada. Ni lo que puedas vivir en Racing ahora, ni lo que viviste estando en Boca tampoco.

C: -Te escuché atentamente y lo tomo el consejo. Gracias.