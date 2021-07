Arjen Robben se va del fútbol. | Fuente: Instagram Arjen Robben

El exinternacional de Holanda y jugador del Groningen Arjen Robben anunció este jueves que colgará las botas a los 37 años de forma definitiva debido a sus problemas físicos, una decisión que calificó como “difícil, justa y realista”.

Robben explicó, en su cuenta verificada de Twitter, que después de los últimos partidos de la temporada comenzó a entrenar de nuevo “para mantener la forma física”, pero que su cuerpo no le ha dado “ni buenas sensaciones ni la confianza que necesitaba”.

El jugador ya anunció su retirada por primera vez en julio de 2019, cuando militaba en el Bayern Munich, pero sorprendió al mundo del balompié cuando anunció en junio de 2020 su vuelta para jugar en el Groningen, el modesto equipo de la primera división neerlandesa en el que se formó.

Beste voetbalvrienden,



Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun!



Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021

No obstante, los problemas físicos le han hecho perderse casi toda la temporada, pues solo ha jugado 173 minutos repartidos en seis partidos, una circunstancia que Robben definió como “decepcionante”.



"Ha sido una decisión difícil, porque la cabeza me decía una cosa, pero el corazón otra. Mi interior me decía seguir adelante, especialmente con ese objetivo final de una Eurocopa a la vista. Creo que la decisión de dejar de jugar es justa y realista. Por eso hoy ya no soy un jugador del FC Groningen, sino un aficionado más", culminó.

El exinternacional neerlandés, que vistió la camiseta de su país en 96 ocasiones y fue subcampeón en el Mundial de Sudáfrica 2010, deja su carrera con un gran palmarés tras haber pasado por clubes como el PSV Eindhoven, el Chelsea, el Real Madrid, y el Bayern Munich.





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.