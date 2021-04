Pierre-Emerick Aubameyang de Arsenal. | Fuente: AFP

El capitán del Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, reveló que contrajo la malaria durante la ventana de partidos internacionales con Gabón el pasado mes.

El atacante fue baja el domingo en la victoria 3-0 sobre el Sheffield United y también se perdió el duelo de este jueves ante el Slavia de Praga, en la vuelta de cuartos de final de la Europa League.

"Desgraciadamente, contraje la malaria cuando estaba con el equipo nacional en Gabón hace unas semanas. He pasado unos días en el hospital esta semana, pero me siento ya cada día mejor. Gracias a los doctores que me la detectaron y que han tratado el virus tan rápidamente", escribió el jugador en su cuenta de Instagram, sin precisar la duración de su baja.

Aubameyang había empezado en el banquillo de suplentes la pasada semana en la ida ante el Slavia de Praga, antes de entrar en juego durante el encuentro.

El atacante gabonés de 31 años firmó recientemente un nuevo contrato de tres años, tras una temporada 2020-2021 algo irregular. En marzo fue dejado en el banquillo en el inicio del derbi contra el Tottenham por un problema disciplinario.

Aubameyang ha marcado nueve goles esta temporada en 25 partidos en la Premier League. El pasado curso firmó 22 tantos.





