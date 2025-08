Asociación de Futbolistas Españoles apoya a Ter Stegen en medio del conflicto con el FC Barcelona

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha puesto en contacto con el portero alemán del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, para trasladarle que tiene su apoyo ante cualquier decisión que tome respecto a la firma del informe médico que el club debe remitir a LaLiga para desbloquear una parte de su ficha.

Fuentes del sindicato confirmaron a EFE que han comunicado ese respaldo al futbolista, después de que este se haya negado a firmar el informe médico que el Barça debe enviar a la Comisión Médica de LaLiga, para cumplir con 'el fair play", de acuerdo a las normas de elaboración de los presupuestos de los clubes y de que la entidad le haya abierto un expediente.

Argumentos de AFE

Independientemente de que esté afiliado o no, ya que los datos de afiliación a una organización sindical son personales, para el sindicato la activación por el Barça de un expediente al jugador no tendría recorrido, ya que el futbolista no se ha salado el régimen disciplinario y no está obligado a compartir sus datos de su salud, especialmente protegidos por la Ley de Protección de Datos.

La norma solo obliga al trabajador a comunicar que está en situación de incapacidad temporal.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales a su vez establece que las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

Y añade que el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y autoridades sanitarias, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin el consentimiento expreso del trabajador.

LaLiga mantiene que es necesario el consentimiento del jugador

Un día después de conocerse la negativa del jugador a firmar el documento, LaLiga por su parte indicó a EFE que su consentimiento es necesario para que el club se lo pueda enviar.. El club, al margen del expediente abierto, confirmó, a su vez, que "su equipo jurídico está valorando y estudia todos los escenarios posibles".

LaLiga necesita recibir el informe médico del Barça para poder aplicar lo que las normas de elaboración del presupuesto de los clubes de la temporada permiten en los supuestos de lesión de larga duración de un jugador.

El artículo 107 de estas señala que el Límite de Coste en Plantilla Deportiva Inscribible o la capacidad de inscripción podrá excederse en la misma suma a que ascienda el coste de un jugador de nueva inscripción (no renovación) en sustitución de otro que haya sufrido una lesión o enfermedad grave prolongada, con una duración igual o superior a cuatro meses.

La normativa también establece en un 80% del coste del jugador lesionado el incremento del coste de plantilla

Dicho informe deberá ser solicitado por el club en un plazo de 25 días naturales desde que se haya producido la lesión o detectado la enfermedad grave prolongada.

Como se recuerda, Marc-André ter Stegen fue operado el 29 de julio en Burdeos (Francia) de los problemas lumbares que le impidieron empezar la pretemporada al ritmo del equipo, pero no especificó el tiempo que podría estar de baja.