Diego Costa ganó cinco títulos con el Atlético de Madrid | Fuente: Instagram

El hispano-brasileño Diego Costa optó por la rescisión de su contrato con Atlético de Madrid, club con el que estaba unido hasta junio del 2021 y donde en el actual curso se había visto relegado a la suplencia tras la llegada del uruguayo Luis Suárez al equipo. El 'Lagarto', que anotó 83 goles y conquistó 5 títulos, se despidió de los 'colchoneros'.

"Hoy con tristeza, pero al mismo tiempo feliz, vengo a despedirme de todos los aficionados del Atleti, de toda mi gente. Triste por no poder ser más parte de esta familia, estando en el día a día, pero feliz por haber formado parte de ella, de este gran club. Aquí he vivido momentos difíciles, de los que siempre me he levantado gracias a la ayuda de los médicos, fisios y recuperadores y de mis compañeros. Y momentos felices que ya están en mi memoria y en la de todos", escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

Diego Costa fue por varias temporadas el referente de ataque en los planes de Diego Simeone, sin embargo, desde su vuelta al club en el curso 2017-18, no reflejó el mismo rendimiento.

"Feliz por haber podido hacer historia, algo que siempre quise, pero nunca llegué a imaginar que pudiera pasar. Quiero dar las gracias a todos los atléticos, pero creo que llegó mi momento y que, tanto para mí, como para el club, era lo mejor que podía pasar. Creo que es el mejor momento para ambos y la mejor manera de ayudar a este equipo y al club. He dado lo mejor, o al menos siempre intenté dar lo mejor por este club y esta camiseta", reflexionó.

A sus 32 años, cuenta con una oferta del Palmeiras de Brasil, club donde podría sostener su primera experiencia en el fútbol sudamericano.