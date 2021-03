¿Dónde ver el Atlético de Madrid y Athletic Club aquí EN VIVO: señal vía DirecTV por LaLiga? | Fuente: EFE

Atlético de Madrid vs. Athletic Club EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este miércoles 10 de marzo en el Estadio Wanda Metropolitano por la fecha 18 de LaLiga Santander (jornada pendiente). Este duelo está programado para que empiece a la 1:00 p.m. hora peruana y 7:00 p.m. en España.

El Atlético de Madrid se verá las caras contra Athletic Club por las señales de DirecTV y también vía Movistar LaLiga. Además, RPP por medio de su plataforma web te llevará las incidencias, mejores jugadas y todos los goles desde la capital española.

El temporal 'Filomena' pospuso del 9 de enero hasta este miércoles el duelo entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Será un duelo clave para el líder, que define su ventaja entre los tres puntos que dispone ahora o los seis que puede tener si gana al conjunto bilbaíno, con sólo dos derrotas en 15 partidos desde la llegada de Marcelino.

Atlético de Madrid vs. Athletic Club: horarios en el mundo

Perú: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 1:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

A falta de un tercio del campeonato, es un asunto clave para el equipo de Diego Simeone, porque repone el margen de error que ahora no tiene, acechado como está por Barcelona, segundo a tres puntos y con el que tiene que enfrentarse en la jornada 34 en el Camp Nou. A cinco está el Real Madrid. Si vence, estarán a seis y a ocho.



Y esa cantidad, si consigue el triunfo, es una distancia relevante aún, que lo reafirmaría en la posición que ha ocupado de forma inalterable en las últimas catorce jornadas, por más que sus vaivenes de las últimas seis -con una derrota, tres empates y dos victorias- sólo lo hayan permitido sumar 9 de los últimos 18 puntos.



Los últimos dos volaron el domingo a última hora del Wanda Metropolitano por el 1-1 de Karim Benzema para Real Madrid; el undécimo gol recibido por el Atlético en las últimas ocho jornadas, el séptimo duelo de los últimos ocho con tantos en contra y el tercero de los cuatro últimos choques ligueros que no ha ganado.



Son números y síntomas de un Atlético de Madrid que ya no es tan incontestable como los primeros meses de la temporada, aunque el derbi recuperó una figura más reconocible del principio del curso con su notable primera hora de partido, que también reencontró a Luis Suárez con el gol tras cinco choques, tan indispensable como es para su equipo. Suyo es el 44% de los 27 goles del conjunto rojiblanco durante las últimas 15 jornadas del campeonato.

Atlético de Madrid vs. Athletic Club: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar o Saúl; Joao Félix y Luis Suárez.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Unai Nuñez, Yeray, Yuri; Berenguer, Unai López, Vesga, Muniain; Raúl García y Williams.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid frente al Athletic Club?

Este partidazo lo miras por las señales de DirecTV y Movistar LaLiga. RPP también te lleva todas las jugadas y goles en el Wanda Metropolitano.

(Con información de EFE)