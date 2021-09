Atlético de Madrid tendrá a Luis Suárez

Atlético de Madrid vs Espanyol se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO este domingo, 12 de setiembre, por la jornada 4 de LaLiga Santander. El partido se desarrollará en el RCDE Stadium. El duelo está programado para las 7:00 a.m. (hora peruana/ 2:00 p.m. en España).

El estreno de Antoine Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid llegará por la señal de DirecTV Sports para América Latina. En México sintoniza la señal de SKY Sports y en España por Movistar.

Protagonista del último bombazo del mercado de traspasos, de vuelta a la que fue su casa durante cinco temporadas, el reestreno del delantero francés Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid marca el duelo de este domingo entre el vigente campeón y el Espanyol.

El 'Principito' volverá a jugar tras el parón de selecciones en Barcelona, pero no de azulgrana sino de rojiblanco, y no en el Camp Nou sino en el RCDE Stadium. Todo apunta a que arrancará de inicio en la delantera atlética junto al uruguayo Luis Suárez, con el objetivo de hacer olvidar cuanto antes su tortuosa salida a la hinchada rojiblanca, aún herida en su orgullo por cómo se marchó.



La necesidad del Barcelona de liberar masa salarial, el deseo del jugador de regresar y la salida de Saúl Ñíguez del Atlético hacia el Chelsea inglés conjugaron los ingredientes necesarios para el retorno más inesperado. "Le encontré entusiasmadísimo", aseguró el entrenador argentino Diego Pablo Simeone este sábado.



"El hincha del Atlético es muy exigente y es normal que se le exija a Griezmann de la misma manera que se nos exige a todos, todos los días", añadió el técnico sobre las reticencias de la hinchada.

Atlético de Madrid ya se encuentra en Barcelona | Fuente: @Atleti

Así llega Espanyol



Por su parte, el Espanyol tiene el objetivo de reconducir su inicio de temporada, con dos puntos de nueve posibles, y de ver finalmente portería, ya que es el único equipo de Primera y de Segunda que aún no ha marcado.



El vestuario blanquiazul no enciende las alarmas por su falta de gol y está convencido de que firmará un buen resultado contra el cuadro rojiblanco. De todos modos, los pupilos del entrenador Vicente Moreno son conscientes del peligro del rival, al que califican como el principal candidato para revalidar el título.



Sea como sea, el Espanyol no renuncia a nada. Los 'periquitos' buscarán tres puntos que supondrían un golpe en la mesa contundente después de su inicio gris. La pegada del Atlético, ahora reforzada con Griezmann, es un reto para el anfitrión, que solo ha encajado una diana en tres partidos.

Espanyol vs Atlético de Madrid: alineaciones probables

Espanyol: Diego López; Óscar Gil, David López, Cabrera, Dídac; Vidal, Morlanes, Darder, Embarba; Raúl de Tomás y Dimata.



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Griezmann y Luis Suárez.

NUESTROS NEWSLETTER

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 35 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.