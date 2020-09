Luis Suárez podría debutar este domingo con la camiseta del Atlético de Madrid | Fuente: Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs. Granada se enfrentan este domingo, 27 de setiembre, en el Estadio Wanda Metropolitano. El duelo corresponde a la fecha 3 de LaLiga Santander y ha sido programado para las 9:00 a.m. (hora peruana). EL partido será transmitido por DirecTV, pero todos los detalles los tendrán en RPP.pe

Mes y medio después del fiasco de la Champions League contra el Leipzig, el Atlético de Madrid se reinicia con un nuevo elemento esencial, Luis Suárez; la apuesta casi segura frente al retroceso ofensivo de Diego Simeone, cuyo noveno proyecto empieza este domingo contra el Granada, un líder condicionado por la proximidad del crucial reto europeo del jueves.



Aunque dentro de las circunstancias de que no hayan jugado aún todos los equipos los dos partidos disputados de esta edición de LaLiga Santander -alguno ni se han estrenado, como es el caso del equipo madrileño-, no ha habido mejor conjunto por el momento que el bloque andaluz: dos victorias, cuatro goles a favor y uno en contra, que se extienden a cuatro triunfos y 10 tantos si se le añaden sus dos compromisos hasta ahora en las rondas previas de la Liga Europa.



Una advertencia para el Atlético, que estrena '9': Luis Suárez. No hay mejor fórmula frente a la ineficacia reciente del equipo, que anhela la pegada que tenían tanto Antoine Griezmann como Radamel Falcao o 'el primer' Diego Costa. Mario Mandzukic completa la nómina de los únicos cuatro delanteros que alcanzaron los 20 goles a las órdenes de Diego Simeone durante los últimos ocho años.



Luis Suárez los ha superado en cada una de sus ocho temporadas más recientes. En el Barcelona y en el Liverpool. Nada más su limitada pretemporada, sin entrar en los planes de Ronald Koeman y, por extensión, sin un solo minuto de recorrido en ningún partido amistoso veraniego, y la operación de rodilla en enero suscitan alguna duda en un goleador indudable: 406 aciertos en su carrera.



Su maratoniana jornada del viernes -llegada a Madrid, pruebas médicas, firma de contrato, visita al Wanda Metropolitano, primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y declaraciones a la prensa, por ese orden- y su sesión matutina de este sábado desembocarán en su estreno, como suplente... O como titular.



Atlético de Madrid vs. Granada: alineaciones probables:



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix, Diego Costa.



Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Vallejo, Foulquier; Yangel Herrera, Azeez, Luis Milla; Fede Vico, Antonio Puertas y Jorge Molina.

(Con información de EFE)