Atlético de Madrid sale a defender la punta de LaLiga Santander | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

Atlético de Madrid vs. Valencia chocan este domingo, 24 de enero, en el Wanda Metropolitano. El duelo por la fecha 20 de LaLiga se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana/En España será las 9:00 p.m.). El cotejo será transmitido por DirecTV Sports. Todos los detalles del partido lo tendrás en RPP.pe





Bajo la indispensable influencia de los goles de Luis Suárez maneja la cima de LaLiga Santander el Atlético de Madrid, que expone su relevante ventaja de siete puntos en el liderato y la pérdida reciente de juego frente al Valencia, que visita el estadio Wanda Metropolitano con un apuro de 20 puntos.



Nada más ha logrado el conjunto dirigido por Javi Gracia en toda la primera vuelta del campeonato, con apenas cuatro triunfos en 19 partidos y sólo uno en los últimos diez, mientras divisa el reto aparentemente más complejo de la actual Liga, contra el líder y en su estadio, donde no pierde desde hace 25 choques (19 victorias) y contra el futbolista que más ha sobresalido al ecuador del torneo.



El momento de Luis Suárez es aún más imparable que el del propio Atlético. A las dudas que desprende el juego colectivo en los duelos más recientes surge la rotundidad de un goleador insaciable, que no entiende de relajación y que no para de sostener el liderato del conjunto rojiblanco, que ha logrado 44 de los 51 puntos jugados.



Doce de los últimos dieciséis con la firma principal e indeleble del '9': el 3-1 al Elche, con dos goles suyos; el 1-0 al Getafe, con un tanto suyo; el 1-2 al Alavés, con la diana definitiva suya; y el pasado jueves en el 1-2 al Eibar, con los dos goles suyos, el segundo de un penalti que él mismo provocó en el último minuto. Ha marcado seis goles en las últimas seis citas del campeonato.







Así llega Atlético de Madrid y Valencia

Su eficacia es la diferencia del Atlético, que ya dobla sus triunfos a estas alturas respecto a la pasada temporada. Ahora suma 14 y hace un año siete con los mismos 17 encuentros disputados. Y ahora tiene siete puntos de ventaja en la cima de la tabla, cuando hace un curso era al revés: él era quinto a siete puntos del líder.



Vencedor de 13 de las últimas 14 jornadas, ganador de las seis últimas e invicto en su estadio desde diciembre de 2019, ahora recibe al Valencia, cuya realidad es muy distinta en el comienzo de la segunda vuelta. Un ejemplo: el Atlético tiene más del doble de puntos, 44 a 20... Y con el Valencia con dos partidos más.



Así llega al Wanda Metropolitano, donde afronta el duelo tras la amarga primera vuelta completada con tres puntos por delante del descenso y con pocos argumentos para acercarse a las plazas europeas, de las que están a ocho.

Atlético de Madrid vs. Valencia: Alineaciones probables.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Felipe o Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar o Saúl; Joao Félix y Luis Suárez.



Valencia: Jaume; Thierry, Paulista, Diakhaby o Guillamón, Gayà; Musah, Racic, Carlos Soler, Cheryshev; Kang In Lee o Guedes y Maxi Gómez.