Barcelona ganó con un gol de penal de Memphis Depay. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

El delantero Raúl de Tomas valoró este sábado, tras la derrota del Espanyol a manos del Barcelona en el Camp Nou por 1-0, que el penal que permitió a Memphis Depay marcar el gol del triunfo azulgrana fue "de chiste".

"Desde el campo, el penal me parece de chiste. Puede ser que le barra, pero primero toca el balón. No veo ninguna intención de hacerle penalti y sin ver la repetición no me parece penalti", explicó el atacante tras la victoria del Barcelona frente al Espanyol en el derbi catalán por la fecha 14 de LaLiga.



De Tomás reconoció que "tal vez" perdonaron al Barcelona después de marrar varias ocasiones claras, sobre todo en la segunda mitad. "Lo justo hubiera sido un empate. Estoy orgulloso del equipo porque hemos hecho un gran partido", añadió.



Barcelona y un triunfo sobre Espanyol que le devuelve la sonrisa

Así fue el penal que terminó en gol del Barcelona al Espanyol. | Fuente: ESPN

A su turno, uno de los más experimentados en la tienda culé respondió. Sergio Busquets habló sobre la infracción.

"Parece que el defensa toca un poco el balón pero cuando va al suelo también toca a Memphis. Si el árbitro ha decidido pitar y el VAR también por algo habrá sido", declaró el capitán blaugrana.

Busquets indicó que este triunfo es importante para el equipo a nivel anímico, ya que el Barcelona necesitaba "esta victoria para que el equipo siga creciendo y tenga confianza,que poco a poco vayamos siendo mejores con la nueva filosofía del nuevo entrenador".



Por último, mencionpi que fue sustituido en la segunda parte porque sintió "un poco de molestias en el sóleo" aunque espera que "no sea nada".

Ahora, los culés ponen mira en el Benfica, su rival por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. (EFE)

