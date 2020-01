El técnico de Barcelona habló tras la derrota ante Atlético de Madrid. | Fuente: AFP

El entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, rechazó sentirse cuestionado, pero reconoció que la derrota en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid volverá a desatar los rumores sobre su continuidad en el conjunto azulgrana.

"Los entrenadores nos movemos siempre en la idea de trabajar. Sabemos como es el fútbol y que siempre hay inestabilidad cuando no hay buenos resultados, cuando pierdes", señaló el preparador del Barcelona, que asume que la situación se avivará. "Supongo que ahora hemos perdido y se hablará de esto porque son situaciones que no puedes controlar. Yo me dedico a lo mío. No lo puedo manejar", añadió.

Asimismo, Valverde aseguró que su equipo tuvo el control del partido, pero que el VAR jugó en su contra. "El empate a dos llegó en una situación en la que no supimos parar el juego, un saque de banda rápido en el que nos han desbordado. Han puesto jugadores rápidos arriba y nos han sorprendido en esa jugada. En la siguiente tampoco ha sido un cúmulo de situaciones que nos hayan superado. Dos situaciones que nos han costado caro cuando teníamos controlado el partido. Y el hecho de que nos hayan anulado dos goles les ha mantenido en el partido", señaló.

Barcelona cayó 3-2 con Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. El 'Atleti' se enfrentará ante Real Madrid por la gran final del torneo este domingo 12 de enero a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio King Abdullah Sports City. (Con información de EFE)