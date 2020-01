Philippe Coutinho ha marcado siete goles en la temporada con el Bayern Munich. | Fuente: AFP

Philippe Coutinho no ha hecho las cosas nada mal durante su primera temporada en el Bayern Munich. En 23 partidos jugados, el volante brasileño suma siete goles y ha sido una pieza fundamental en el esquema ofensivo del equipo. Sin embargo, pese a ello, en la directiva de la institución bávara no plantean hacer uso de su opción de compra.

Esta información fue dada por el diario alemán 'Bild', por lo que lo más probable es que Philippe Coutinho pegue la vuelta al Barcelona en la próxima temporada. El Bayern Munich tenía la opción de adquirir los servicios del mediocampista de 27 años por 120 millones tras incorporarlo a préstamo, pero no están dispuestos a liberar esa cantidad de dinero.

Hace no mucho, varios jugadores del Bayern Munich se mostraron contentos con el rendimiento de Philippe Coutinho y hasta manifestaron su deseo de que se quede en el club. No obstante, a pesar de la sugerencia de la plantilla, la directiva no parece estar totalmente convencida con el volante nacido en Río de Janeiro.

Después de una temporada y media en el Barcelona, Philippe Coutinho optó por ir al Bayern Munich como cedido ante la irregularidad mostrada en tierras españoles. Sin embargo, con Quique Setién como entrenador, el sudamericano podría sentirse más cómodo en el elenco culé y tener un rol más protagónico.