Eric Abidal dio una entrevista | Fuente: EFE

El secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, desveló en una entrevista al diario Sport que tras el último clásico contra el Real Madrid, el pasado 18 de diciembre, que terminó con empate a cero, el club catalán "empezó a concretar" el adiós del anterior entrenador, Ernesto Valverde, que al final se produjo casi un mes después.



"Nuestro departamento debe tener los deberes hechos porque nunca se sabe lo que puede pasar. Empezamos el trabajo del entrenador durante mi primer verano. Buscamos información y, después, el presidente tomó la decisión de renovarle. Lo asumimos porque era una decisión de club, pero ya vimos que el problema no era de resultados, sino que era a nivel interno. Nunca es fácil tomar esa decisión, pero después del clásico del 18 de diciembre comenzamos a concretar más en su salida", señaló Abidal.



Añadió que observó cosas que no le gustaron en el vestuario antes de la decisión de prescindir de Valverde: "Miraba los partidos y no miraba el resultado, sino cómo se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles. Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión".



Entre los candidatos para suplir a Valverde apareció el exjugador Xavi Hernández, quien habría recibido una propuesta para tal menester, como así dejó caer el actual técnico del Al-Sadd Sports Club.



No obstante, Abidal explicó otra versión: "No hubo oferta. Si él la tiene, que la enseñe, porque no la he visto. En la primera reunión que mantuvimos, Xavi escuchó y en la segunda nos tenía que decir su plan. Lo que salió en la prensa eran más cosas políticas que deportivas. No hago política. Solo hablo de fútbol. A mí me interesa hablar de la manera de trabajar de un entrenador y salieron muchas cosas menos de esto que hablábamos"

(Con información de EFE)