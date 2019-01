Ernesto Valverde, entrenador de Barcelona. | Fuente: AFP

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no sabe si continuará en el cuadro azulgrana la próxima temporada, debido que nunca piensa a “largo plazo”.

"Bueno, no. Esto del fútbol, ¿quién lo sabe? No pienso nunca en lo que es el largo plazo o en el larguísimo plazo, porque quién sabe si dos meses es un larguísimo plazo para nosotros", señaló Valverde en Barza TV.

"Cada día pasa algo, algo que tienes que afrontar de una u otra manera. Cuando diriges un equipo como el que yo dirijo, sabes lo significativo que son las decisiones que puedas tomar, pero intento afrontarlas con normalidad", agregó.

Valverde también habló sobre las chances e Barcelona para ganar el próximo título de la Champions League. "No tengo ninguna asignatura pendiente, en absoluto, es una ilusión, como cada año. Lo que tienes por delante siempre es lo importante, es lo que quieres ganar. No hay mucho más, evidentemente la experiencia que has tenido te sirve para lo que venga y tenemos ilusión por esa competición, como también por la Liga, que este año está muy dura", opinó.

El técnico del Barcelona valoró la capacidad de Dembélé y elogió las nuevas incorporaciones del equipo, como Lenglet, Arthur, Arturo Vidal o Malcom.

Ernesto Valverde llegó en 2017 a Barcelona y firmó hasta junio del 2019.