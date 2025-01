Hansi Flick castigó a arquero de Barcelona por llegar tarde a los entrenamientos: "Es la tercera vez"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno de los debates instalados en el Barcelona antes de la final ante Real Madrid de la Supercopa de España es sobre el arquero titular: Iñaki Peña o Wojciech Szczesny.

Iñaki Peña ha sido el arquero titular en lo que va de la temporada, tras la lesión que sufrió Marc-André Ter Stegen. Wojciech Szczesny, de mayor experiencia, salió del retiro para fichar por el equipo culé, pero no jugó hasta los últimos cotejos, cuando fue elegido para actuar en el debut de la Copa del Rey y en la semifinal de la Supercopa de España frente a Athletic Club.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Iñaki Peña, castigado en Barcelona

La decisión del técnico Hansi Flick de darle oportunidades a Szczesny responde a un tema de tardanzas del canterano Iñaki Peña, que el propio alemán señaló en rueda de prensa.

Flick dijo que era la "tercera vez" que alguno de sus jugadores llegaba tarde al entrenamiento y que por eso tuvo que tomar medidas, como la de relegar a Iñaki Peña al banquillo.

"Nunca hablo sobre los que van a empezar. Szczesny hizo un buen partido e Iñaki tuvo una buena actuación en la primera parte de la temporada. En España quizá hay otra mentalidad, lo tengo que explicar. El ruido fuera es muy fuerte. Son profesionales y no hay problema. Es la tercera vez que pasa y no me quedó más remedio. Puedes llegar antes, no hay problema", declaró en rueda de prensa.

"𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐲 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫𝐥𝐨."



🎙️ - Hansi Flick- pic.twitter.com/8kO9JDEGce — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2025

Vinicius presente ante el Barcelona

Para la final de la Supercopa de España el domingo, el Real Madrid contará con Vinicius Junior, quien solo recibió dos partidos de suspensión por la tarjeta roja que vio frente al Valencia en Mestalla por LaLiga, una sanción a la que Hansi Flick restó importancia.

“No es mi decisión. Es bueno tener a Vinicius en la Supercopa. El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. Tendremos que jugar rápido y hacerlo mejor que ante el Athletic. El Madrid sabe perfectamente cómo manejar el partido, puede aprovechar cualquier oportunidad”, declaró.

Asimismo, recalcó que cuenta con Dani Olmo para el Clásico, aunque no garantizó su titularidad. “Puede jugar. Él está feliz de tener la oportunidad. Es muy importante concentrarnos y no dejarnos llevar por las cosas que pasan fuera”, finalizó.