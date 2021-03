Laporta y Bartomeu. | Fuente: AFP

La investigación de las autoridades de Cataluña por el 'Barzagate' ha golpeado los cimientos de Barcelona. Al respecto, el candidato presidencial Joan Laporta de mostró contrariado por la situación del club.

Laporta, además, se refirió a la detención del expresidentte Josep Bartomeu que fue arrestado junto a los dirigentes Óscar Grau, Román Gómez Ponti y Jaume Masferrer.

“Hombre, primera noticia, primero presunción de inocencia. No es una buena noticia ni una noticia agradable para el Barza ya que esta persona ha sido presidente del FC Barcelona”, señaló en entrevista con Lleida UA1.

"Si bien no tuvo una gestión buena no deja de haber sido presidente del FC Barcelona y es una noticia que no es agradable para ninguna persona. La verdad es que es una noticia impactante, ciertamente”, agregó.

El caso 'Barzagate' es la investigación sobre el cómo club azulgrana contrató a una empresa para desprestigiar en redes sociales a sus propios jugadores y a los oponentes del entonces presdiente Bartomeu.

Este domingo 7 de marzo se realizarán las elecciones presidenciales en Barcelona. Los socios podrán votar por correo y presencialmente en seis sede. Además de Laporta también compiten Victor Font y Toni Freixa.





