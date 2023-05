Jordi Alba confirmó su adiós del Barcelona: "Me siento orgulloso de todo lo que conseguimos"

Jordi Alba dejará el Barcelona al final de la actual temporada, después de once años en ese plantel y un año antes del final de su contrato, anunció este miércoles el club azulgrana mediante un comunicado.

Alba se unió al Barcelona, el club en el que había comenzado a corta edad, desde el Valencia en 2012 y con el club catalán ha conquistado 19 títulos, entre ellos seis en la Liga española -el último en esta misma temporada- y uno en la Liga de Campeones (2015).

El jugador de 34 años ha sido una figura importante en la última década en el plantel, brillando en la defensa y en la banda izquierda, aunque esta temporada se había visto relegado por el joven Alejandro Balde.

Jordi Alba ha disputado 450 partidos para el Barcelona, con un balance de 27 goles y 91 asistencias.

Con el anuncio de su salida del club, sigue los pasos de otro jugador emblemático como Sergio Busquets, que también abandonará el club al término del actual curso.

💙❤️ GRÀCIES 💙❤️ GRACIAS 💙❤️ THANK YOU 💙❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j — Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023

Mensaje de despedida de Jordi Alba

"Gracias. Gracias a mis padres y a mi hermano por todo lo que me han enseñado, gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo. A todos mis compañeros, staff, técnicos, presidentes y todos los trabajadores con los que he tenido la suerte de coincidir durante 18 años en el club. Y por supuesto quiero dar las gracias a mis hijos por la fuerza que me dan diariamente y a mi mujer por su apoyo incondicional. Sin ellos nada habría sido igual, porque la realidad superó el sueño. Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del FC Barcelona y mi memoria está llena de innumerables recuerdos que guardo con mucho cariño. Crecer en la cantera fue una de las etapas más especiales de mi vida. Tras aquellos siete años tuve que marcharme, pero tiempo después volví para cumplir lo que siempre había soñado: jugar en el primer equipo del Barça. Lo logré en 2012, regresando a casa con una presentación en el Camp Nou que fue un momento único. Y once temporadas después me siento muy orgulloso y plenamente satisfecho de todo lo que hemos conseguido juntos. No todo ha sido bonito, porque también hemos vivido momentos complicados, pero siempre hemos salido de ellos unidos. Echaré mucho de menos correr la banda del Camp Nou, sentir el aliento de la afición, su empuje y su afecto y su alegría en los grandes momentos. ¿Quién le habría dicho a ese niño de 9 años que empezaba su camino lleno de ilusión en la escuela del Barça que iba a conseguir tanto con el club de su vida? Me siento un gran afortunado. Quiero agradeceros de corazón a todos los culers del mundo por el gran cariño que siempre me habéis dado. Gracias, de verdad. Por todo ello, después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado y me gustaría anunciaros que esta temporada será mi última como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que el sentimiento culer es lo mejor. Nos vemos domingo en el Camp Nou. Gracias culers y visca el Barça", señaló.

