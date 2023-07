Laporta confirma que el Barcelona está negociando el fichaje de la nueva 'joya' turca

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó este domingo que el club está en conversaciones con el Fenerbahce para fichar al joven centrocampista de 18 años Arda Güler.



"Es un jugador muy joven, turco. Es cierto que el departamento de 'scouting' lo ha ido siguiendo desde hace tiempo, lo quieren todos los clubes importantes de Europa y estamos hablando con el Fenerbahce", reveló en el XII Encuentro de Peñas del Barza en Castilla La Mancha que se celebra en Daimiel.



Durante el acto, Laporta reivindicó "orgulloso" las seis Ligas conquistadas esta temporada por los equipos profesionales de fútbol masculino y femenino, baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey sobre patines.



Y expresó su satisfacción, "porque los investigadores de la UEFA no han visto motivos para dejarnos fuera de la Liga de Campeones", por el 'caso Negreira', por lo que volver a pelear por la máxima competición continental vuelve a ser uno de los objetivos del conjunto azulgrana.



"Tenemos también el plan de viabilidad aprobado por LaLiga. Pero queremos más. No nos conformamos con esto y tenemos que dar el salto a Europa, y por eso nos estamos reforzando. Me gusta que LaLiga tenga los mejores jugadores del mundo y somos los primeros que debemos hacer lo posible para conseguirlo", manifestó Joan Laporta.

