¿Lionel Messi tendrá un homenaje en el Barcelona? Joan Laporta, presidente del club, se pronunció

La mayoría de hinchas del FC Barcelona esperaba ver a Lionel Messi nuevamente con la camiseta de su club. Aunque la posibilidad existió de forma poco concreta, el '10' decidió -por diversos motivos- mudar su fútbol al Inter Miami de la MLS.

Sin embargo, es posible que la afición catalana pueda verlo una última vez vestido de blaugrana. Así lo anunció este jueves el propio presidente de la institución, Joan Laporta.

En diálogo con Onze TV3, de Barcelona, el directivo habló del frustrado retorno y confirmó que tiene la intención de realizar un evento en el que el argentino sea el protagonista.

"Creo que quería volver al 'Barza'. Su padre decía que había tenido una adaptación muy dura en París. No ha vuelto porque no quería volver a tener esa presión. Lo respetamos y ojalá le vaya muy bien en Miami. Hablamos para hacerle un súper homenaje. Sería excelente en la inauguración del nuevo Camp Nou", complementó Joan Laporta, con repecto a Lionel Messi", dijo.

¿Cuándo se reinaugurará el Camp Nou?

Según los plazos establecidos por el FC Barcelona, el nuevo estadio del club estará disponible a fines de 2024, aunque con capacidad limitada. El primer equipo podrá jugar ahí mientras, a la par, se realizan obras. Según lo planificado, la reinauguración será en 2026.

En la temporada 2023-23, el club catalán protagonizará una temporada atípica, pues disputará sus partidos de local en el Olímpico de Montjuïc, estadio con capacidad para 55 mil espectadores, casi la mitad de los que alberga en el Camp Nou.

FC Barcelona pagará entre 15 y 20 millones de euros por el alquiler del recinto ubicado en la montaña de Montjuic, del distrito Sants-Montjuïc, en Barcelona.

Messi ya tiene DT

Gerardo Martino fue presentado como nuevo entrenador del Inter Miami. En su primer discurso, el 'Tata' hizo referencia a sus dos fichajes estrella: Lionel Messi y Sergio Busquets.

"Ellos vienen de ser campeones del mundo, campeones en la liga española. No son futbolistas que van a venir acá a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre", señaló.

Martino sabe lo que es dirigir a Messi. Lo hizo en FC Barcelona, entre 2013 y 2014. En la selección de Argentina fue su DT de 2014 a 2016. A Busquets también lo tuvo en el cuadro azulgrana.

