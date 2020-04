En casa entrena más que en el club, afirma Martin Braithwaite | Fuente: AFP

Martin Braithwaite, delantero del Barcelona, llegó esta temporada para ser el relevo del uruguayo Luis Suárez en ataque, pero todavía no ha logrado consolidarse como titular en el equipo. Sin embargo, el delantero danés no se siente menos y asegura que todavía nadie ha visto su mejor versión cómo futbolista y que pronto lo verán en todo su esplendor.

“(El plan del Barcelona) solo constituye una tercera parte de mi entrenamiento, porque le he añadido mucho más. Ejercito mi rapidez y mi resistencia. Ahora me entreno mucho más en detalle que antes, así que volveré en mucha mejor forma física. Ahora hay una pausa, lo veo como una ventaja. Sé que no hay nadie que entrene y trabaje como yo", contó el delantero que llegó procedente del Leganés a cambio de 18 millones de euros.

El diálogo con la televisión pública de Dinamarca (DR), Martin Braithwaite vuelve a reafirmar que será goleador y titular cuando el fútbol se reanude. "Tengo que ser titular y goleador. Cuando juegas para el Barcelona, tienes tantas oportunidades, así que no hay duda de que me veo a mí mismo marcando muchos goles y como uno de los goleadores del equipo y de la liga. Para eso estoy aquí", finalizó.