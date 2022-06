Frenkie De Jong. | Fuente: AFP

Frenkie De Jong es el principal jugador que Barcelona tiene en mente para vender de cara a la temporada 2022-23. Desde la interna del cuadro azulgrana manejan que su fichaje dejaría una buena cantidad de dinero para afrontar nuevas contrataciones como es el caso de Robert Lewandowski (Bayern Munich) y Bernardo Silva (Manchester City).

Richard Arnold, consejero delegado del Manchester United, aseguró al respecto que el club está "haciendo todo lo posible" para cerrar el fichaje de Frenkie de Jong, que tienen el dinero preparado, pero que hay "obstáculos".



El directivo del conjunto inglés se reunió con varios aficionados en un bar de la ciudad antes de que estos llevaran a cabo una protesta contra los actuales dueños del club, la familia Glazer.



Arnold fue grabado por los propios aficionados dando una actualización sobre el estado del fichaje de De Jong, la principal pretensión de Erik Ten Hag, nuevo técnico de los 'Diablos Rojos'.

De Jong "es un gran jugador"

"Estamos haciendo todo lo posible para cerrar el trato. Llevo varios días intentando cerrarlo, el dinero está ahí, pero hay cosas en nuestro camino de las que no puedo comentar", dijo el directivo, quien también agregó que el dinero no será un problema.



"El técnico le quiere y se ha hecho el trabajo. Es un gran jugador", añadió.



De Jong, que llegó en el verano de 2019 al Barcelona procedente del Ajax de Ámsterdam, no ha rendido al mismo nivel en el Camp Nou que como lo hizo en el conjunto 'ajacied'. Esto, unido a la necesidad del Barcelona de ingresar dinero, ha precipitado la salida del centrocampista de 25 años.





NUESTROS PODCASTS

El otro beneficio del café: protege la salud de los riñones

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y Sse ha descubierto que tiene una amplia variedad de beneficios para la salud. Aunque el consumo habitual de café se asocia con una menor incidencia de enfermedad renal crónica, aún no se ha revelado una asociación entre el café y la lesión renal aguda.