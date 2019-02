Barcelona viene de empatar 1-1 con el Real Madrid en el Camp Nou. | Fuente: AFP

A solo dos días de su partido contra Athletic de Bilbao, el Barcelona anunció que uno de sus mejores jugadores de la temporada estará afuera de las canchas hasta un mes: Arthur. Según el parte médico del elenco culé, el mediocampista brasileño sufrió una lesión múscular en el bíceps femoral izquierdo y, en el peor de los casos, recién reaparecería en un mes.

Arthur completó los 90 minutos del duelo de ida por la semifinal de la Copa del Rey entre el Barcelona y Real Madrid, el cual acabó en un empate 1-1 en el Camp Nou. El volante de 22 años no pareció terminar el cotejo con algún problema, pero tras unas sesiones de entrenamientos, empezó a padecer de esta lesión que generará que se pierda el compromiso de vuelta el 27 de febrero.

No obstante, ese no será el único partido importante del Barcelona en el que Arthur no podrá participar por su lesión: tampoco estará presente en el duelo de ida ante Olympique de Lyon por los octavos de Champions League y es muy probable que también se pierda la contienda frente al Real Madrid el 2 de marzo por Liga Santander.