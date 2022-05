Robert Lewandowski salió goleador de la Bundesliga por séptimo año consecutivo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOF STACHE

Barcelona no se da por vencido e insiste por Robert Lewandowski. El cuadro azulgrana ha hecho una primera oferta por escrito por el delantero del Bayern Múnich de 32 millones de euros, aseguró el diario "Bild" en su edición dominical.



"¿Es suficiente para el delantero, cinco veces consecutivas máximo goleador de la Bundesliga?, pregunta el periódico, que agrega que según sus informaciones, las expectativas del Bayern rondan los 40 millones de euros.



El contrato del jugador con el Bayern expira en 2023 y su valor actual de mercado en transfermakt.de es de 50 millones de euros, recuerda el rotativo.

Bayern Munich descarta la salida de Lewandowski

En declaraciones a la edición dominical del diario "Welt", Oliver Kahn, presidente del consejo Directivo del Bayern, volvió a descartar una salida inmediata del jugador al asegurar que "esta cuestión no se plantea" y agregó que "Robert Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá".



Agregó, además, que se le ha hecho una oferta más allá de esa fecha. "Hemos hecho una oferta concreta a su asesor. De lo contrario, seguro que no diríamos eso", dijo.



El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió este sábado que Lewansowki es "una de las opciones" que el club maneja para fichar en el próximo mercado de verano.



"Es una de las posibilidades que pueda venir. Lo ha dicho él mismo que se quiere marchar, hay unas negociaciones de por medio y no será fácil con el Bayern, pero sí que es una de las opciones", afirmó.

(Con información de EFE)

