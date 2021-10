Barcelona perdió ante el Rayo Vallecano. | Fuente: EFE

Radamel Falcao, delantero colombiano del Rayo Vallecano y autor del único tanto del partido, declaró que la victoria frente al Barcelona significa "muchísimo" y aseguró que antes de jugar deseaban que la afición "viera lo que nunca habían visto algunos", que era ganar al conjunto azulgrana, algo que no ocurría desde 2002.



El Rayo venció al Barcelona con un solitario tanto de Falcao a los 29 minutos y con el protagonismo de su portero Stole Dimitrievski, que paró un penal al neerlandés Memphis Depay en la segunda mitad.



"Deseábamos que la afición vieran lo que nunca habían visto algunos, que era ganar al Barza. Con trabajo todo es posible. Esta victoria significaba muchísimo y ahora se contará algo que hacía mucho que no hacía el Rayo", dijo Falcao, en declaraciones a Movistar Plus.

"Yo no había ganado nunca al Barcelona", agregó el 'Tigre', que lleva cuatro goles en la presente temporada en LaLiga.



Tras caer en Vallecas el Rayo encadena dos derrotas consecutivas y se queda fuera de los puestos europeos.



"El Barcelona tiene buenos jugadores y seguro que se levantarán a pesar de la mala racha que están pasado", concluyó.

Más dudas en Barcelona

El Barza, que el domingo había caído ante el Real Madrid en el clásico liguero, no pudo reaccionar este miércoles, sumando una segunda derrota y aumentando las dudas sobre su juego.

Los barcelonistas siguen sin ganar lejos de casa esta temporada a estas alturas de curso, algo que no ocurría desde 2001.









