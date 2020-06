El entrenador de Barcelona Quique Setién. | Fuente: EFE

Quique Setién, entrenador de Barcelona, fue consultado por las polémicas jugadas en el choque entre Real Madrid ante Real Sociedad, que le permitió al cuadro merengue asumir el liderazgo de LaLiga Santander luego del triunfo por 2-1.

Como se sabe, el penal contra Vinicius Junior que acabó en el gol de Sergio Ramos y el tanto de Karim Benzema previo a una supuesta mano está en la mira en el fútbol español. A esos detalles se suman el gol anulado al Real Sociedad por una posición adelantada.

“El VAR es una herramienta que tenemos que nos puede hacer mejores indiscutiblemente. Pero hay que utilizarla para tener una visión más clara de la realidad desde diferentes ángulos y con precisión. Es comprensible preguntarse por qué unas acciones se revisan y otras no. Eso puede llevar a pensar que no se está utilizando bien", indicó Setién en conferencia de prensa.

El entrenador azulgrana calificó de “inteligente” a Gerard Piqué que una vez más criticó los arbitrajes. “Nosotros hay cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Todo el mundo vio lo que pasó en Anoeta y cada uno sacará sus conclusiones. Sobre Pique siempre me ha parecido una persona muy inteligente”, agregó.

Setién sostuvo que tanto Barcelona y Real Madrid tienen un calendario complicado de cara al título de LaLiga. “No hay gran diferencia con el calendario del Madrid. Tiene que jugar con equipos duros como nosotros. El Madrid ganó ayer como podría haber empatado. En todos los partidos hay alternativas. Siempre hay un momento en el que el rival te puede hacer daño. Todos podemos pasar por apuros. En el fútbol todo es incierto”, culminó.