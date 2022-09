Carlos Zambrano enfrentó a Robert Lewandowski en la Bundesliga. | Fuente: AFP - EFE

Robert Lewandowski dejó Bayern Munich pese a que tenía contrato hasta el 2023. El goleador polaco forzó su salida del club bávaro y fichó por Barcelona, club donde es figura en el arranque de la temporada 2022-23. Lleva ocho goles en LaLiga Santander y tres en la Champions League.

'Lewa' fue entrevistado por el medio polaco Kwartalnik Sportowy, tal como reproducen medios argentinos y Sky Sports de Alemania, en el cual recordó los enfrentamientos ante el defensa peruano de Boca Juniors, Carlos Zambrano.

Cuando Zambrano militó en el Eintracht de Francfort tuvo la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores goleadores del momento, que en esa instancia era el '9' de Borussia Dortmund.



Lewandowski no tuvo reparos en señalar que Zambrano pudo romperle la pierna. "Había un jugador llamado Zambrano del Eintracht Frankfurt. Todo lo que quería hacer era romperme la pierna, ni siquiera le importaba la pelota. Me enojó bastante que el árbitro no estuviera viendo lo que pasaba. Los defensores pueden hacer más que los delanteros muchas veces, no es una pelea pareja", señaló.

Fueron hasta en cuatro ocasiones durante las campañas 2013/14 hasta la 2015/16.

Lewandowski habló de Barcelona

"No es tan malo como esperaba. La gente respeta mi privacidad. Por supuesto, Barcelona es un lugar turístico, durante la temporada hay muchos visitantes, por lo que esto podría cambiar. Somos una familia activa, nos gusta caminar", señaló.





Lewandowski con la cinta de capitán de Ucrania

El capitán de la selección polaca, Robert Lewandowski, recibió simbólicamente el brazalete de capitán de la selección de Ucrania, ausente del Mundial-2022, que lucirá en Qatar junto al de su país.

"Es un gran honor para mí llevar este brazalete de capitán con los colores de la selección ucraniana en el Mundial", declaró a la prensa el delantero del FC Barcelona, citado por la agencia PAP, tras serle entregado el brazalete azul y amarillo por parte del exinternacional y entrenador de la selección ucraniana, Andrei Chevchenko.

"Todo el país está tocado por la guerra, todo el mundo está en peligro", declaró, por su parte, Chevchenko, visiblemente emocionado.