Marco Asensio enfrentando a Barcelona. | Fuente: AFP

No descartó nada. Marco Asensio espera renovar con el Real Madrid, club donde tiene contrato hasta mediados del 2023. Sin embargo, no desmintió las informaciones que le ponen en la órbita del Barcelona ni aseguró que no jugaría en el equipo azulgrana.



"Ojalá se pueda dar la renovación", aseguró Marco Asensio en una entrevista a 'El partidazo' de Cope. "Veremos qué pasa, nunca se sabe, en el mundo del fútbol pueden cambiar las cosas muy rápido. No puedo decir nada más porque no sé lo que va a pasar".



Preguntado por el interés del Barcelona, Asensio dejó claro que está centrado en el Real Madrid y la selección, pero no cerró la puerta. "Sinceramente, no lo sé. Realmente estoy centrado en lo que estoy. Sólo pienso en el presente, el ahora, el darlo todo con la selección y con mi club"



"Ni lo he pensado (jugar en el Barcelona), ni lo he valorado. Ahora mismo no puedo dar una respuesta, no lo sé. Son cosas que salen. Esta mañana tenía 200 mensajes. Les digo que estoy en un mundo en el que hay muchos rumores, especulaciones, y es normal. En siete meses puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchos y saldrán más seguramente. Estamos en ese círculo en el que cada día habrá noticias y eso no lo puedo controlar", indicó.





Asensio apoya a su compañero Vinicius Junior

Marco Asensio también mostró su respaldo al delantero brasileño Vinicius Junior, quien está en el centro de las críticas debido a sus celebraciones con baile. El último originado en el choque ante Atlético de Madrid.

"Es un chico muy humilde y ve el fútbol desde la alegría. Que baile cuando celebra los goles, mientras no falte al respeto, creo que es perfecto. Todo el mundo quiere ver alegría, buen fútbol, y eso es lo que transmite Vini. Obviamente el racismo es lo que se debe apartar. Yo creo que son minoría. No son todas las aficiones. Las personas que lo hagan no tienen que empañar a una afición ni a un país entero", sostuvo.



"Vini lo sabe. Cuando lo ocurrido tiene esa repercusión es porque hay algo que debemos atajar, es algo que no tiene cabida en nuestra sociedad", añadió.



Por último, reconoció que a Vinícius le motiva estar metido en piques con rivales y entrar en provocaciones. "Es joven y seguro que tiene mucho que aprender. También hay jugadores que esa polémica, esa brega, le viene bien para motivarse, y yo creo que él también se motiva con todo eso".