Pese al empate ante Atlético de Madrid el sábado pasado, en Barcelona aún mantiene las esperanzas de coronarse campeón en LaLiga Santander. Uno de los más optimistas es el entrenador azulgrana, Ronald Koeman.

En conferencia de prensa previo al choque ante Levante, Ronald Koeman dijo que Barcelona aún tien oportunidad a falta de tres jornadas para la culminación del campeonato.

"LaLiga aún no se ha escapado", señaló Koeman, quien agregó que LaLiga "está muy igualada". Su deseo es centrarse en su plantel para "ganar los propios partidos" y no en Atlético de Madrid y Real Madrid.

"Nos cuesta acabar bien los partidos, ya sea por el físico de los jugadores, la acumulación de minutos, la presión de ganar... Intentamos dar el máximo, pero los rivales también juegan. Hay dificultades y cada vez quedan menos partidos, el final está cerca", señaló.



Con todo, Koeman pronosticó que el título lo ganará "el equipo que esté más fuerte mental y físicamente" en este tramo final de temporada, aunque advirtió que, a su juicio, "todos llegan muy justitos" y culpa de esta situación al hecho de que los jugadores tengan que jugar "un montón de partidos" de clubes y de selecciones.

Asimismo, Koeman destacó el ascenso de Barcelona desde su llegada. "Hay que saber de dónde venía el equipo y ver los cambios que se han realizado", valoró.



"No puedo ganar una batalla con la prensa ni con la gente, aunque creo que en muchos momentos de la temporada también nos han valorado lo que estamos haciendo", añadió Koeman que no está preocupado por su futuro, ya que firmó por dos años en Barza.



"No estoy preocupado por el futuro, he firmado un contrato de dos años y me veo como entrenador el año que viene. Quedan dos semanas de Liga y tres partidos, creo que esto es mucho más importante que mi futuro", declaró.

Barcelona ocupa el tercer lugar de LaLiga. Lleva 75 puntos al igual que Real Madrid, mientras Atlético de Madrid es líder con 77 unidades.

