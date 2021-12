Sergio Agüero, delantero argentino. | Fuente: Barcelona

Sergio Agüero, que en una emotiva conferencia de prensa anunció su retiro, dio a conocer cómo los doctores le recomendaron que termine su carrera en medio de sus problemas cardíacos que sufrió jugando en Barcelona. Así el 'Kun' le dice adiós al fútbol a sus 33 años.

"Me siento bien ahora mismo. Obviamente las dos primeras semanas fueron duras pero nada, cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me dijeron que había una posibilidad grande de no seguir y me fui mentalizando pero no fue fácil", señaló Agüero que se emocionó hasta las lágrimas en gran parte de la conferencia.

"Y cuando me dijeron que era definitivo tardé unos días más en procesarlo, pero sigues teniendo esperanzas, pero después en frío ya no. Ahora estoy bien pero sí, fue difícil", agregó el 'Kun' que solo jugó cinco partidos y anotó un gol en el clásico español ante el Real Madrid.



Como se sabe, Agüero sufrió el 30 de octubre una descompensación en el partido entre Barcelona y Alavés por LaLiga Santander. El exjugador del City e Independiente se retiró de la cancha tomándose el pecho. Ese fue su último partido.

Agüero tras su retiro

"Ahora estaré tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo. No puedo decir como me tiene que recordar, prefiero que la gente diga qué es lo que merezco o que pongan el nombre que quieran a mi carrera", señaló.

Sergio Agüero destaca a Barcelona. | Fuente: Barcelona





