El entrenador del Barcelona se refirió al interés del PSG por Lionel Messi | Fuente: AFP

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, se refirió este miércoles al presunto interés del PSG por Lionel Messi afirmando que "si me preguntan si tengo interés por Neymar y Mbappé, digo que sí".

"Puede decirlo, si a mí me preguntan si tengo interés por Neymar y Mbappé, digo que sí, es lo mismo", dijo Koeman al ser interrogado por una declaraciones del director deportivo del PSG, Leonardo, sobre Messi, que acaba contrato en junio.

"Los grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Ahora obviamente no es el momento de hablar de eso ni de soñarlo, pero estamos sentados en la mesa de quienes siguen este tema de cerca", dijo Leonardo en una entrevista con France Football.

"No sé qué puede pasar en el futuro, yo no puedo opinar sobre ellos, y lo que tenemos que hacer es intentar tener la mejor plantilla posible", afirmó Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el modesto Cornellá (2ª división B) el jueves.

El técnico holandés no podrá contar para ese encuentro con su capitán, Leo Messi, suspendido dos partidos tras ser expulsado el domingo en la final de la Supercopa de España perdida ante el Athletic de Bilbao en la prórroga 3-2, aunque el Barça ha recurrido la sanción.

"El club no está de acuerdo, ya veremos si hay cosas que se puedan defender y ojalá que se reduzca su sanción", dijo Koeman, que ve bien al astro argentino.

Messi también habría superado ya las molestias físicas que le hicieron ser duda hasta última hora para la final de la Supercopa.

"Ha entrenado sin problemas esta mañana, lo que quiere decir que se ha recuperado bien del último partido y está bien para cuando le toque jugar después de su sanción", afirmó Koeman.

En cambio, el jueves no estará Sergiño Dest, que "tiene unas molestias musculares en el muslo derecho", según el club.

(Con información de AFP)