La tienda culé busca llegar a la punta. Barcelona se medirá el fin de semana al Almería en el marco de una nueva fecha de LaLiga Santander.

El cuadro del Barcelona recibirá al siempre modesto Almería en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la decimotercera jornada del fútbol español de primera división. Está agendado para jugarse el sábado 5 de noviembre, en horario peruano confirmado de las 3:00 p.m. (en España va a las 9:00 p.m.)

Hay que tener en cuenta que el partido del Barcelona será transmitido a toda Latinoamérica por la señal de ESPN, al igual que en la plataforma streaming Star+. RPP.pe tendrá los goles, mejores jugadas e incidencias.

Barcelona vs. Almería: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

En la previa de la liga española, los culés vienen de vencer con lo justo al Valencia en Mestalla. Y es que un solitario gol de Robert Lewandowski en el 90'+3 le dio la victoria 1-0 a los dirigidos por Xavi Hernández.

La tabla de posiciones, de momento, lo ubica en el segundo puesto con 31 puntos, a una sola unidad del líder Real Madrid. No obstante, el panorama en la Champions League fue de mal en peor al quedar eliminado en la fase de grupos.

Por otra parte, este cotejo del Barcelona como local ante Almería marcará la despedida de Gerard Piqué. Por medio de un anuncio en sus redes sociales, el internacional con la Selección de España afirmó que se retira del fútbol.

"Será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo", indicó titulado 'Culers, os tengo que contar una cosa'.



En las imágenes, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club. "He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después de este ckub no habría ningún otro equipo. Y así será", señaló.



Con 35 años pondrá fin, así, a 14 temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.

¿Dónde ver el Barcelona contra Almería vía TV por LaLiga?

Lo ves por la señal de ESPN y también en la plataforma streaming Star+. Revisa los goles e incidencias en la web de RPP.

