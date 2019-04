El delantero Diego Costa protesta una jugada al colegiado Gil Manzano, durante el Atlético de Madrid vs. Barcelona. | Fuente: EFE

El delantero hispano-brasileño Diego Costa fue expulsado en el minuto 28 por decirle dos veces al árbitro: "Me cago en tu puta madre", según recoge el colegiado Jesús Gil Manzano en el acta oficial del partido, que terminó con victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid (2-0).



"En el minuto 28 el jugador (19) Da Silva Costa, Diego fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos:"¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!, ¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!", refleja el árbitro en el acta.



En el apartado de "otras incidencias", el árbitro añade: "Una vez expulsado, aún en el terreno de juego, (Diego Costa) me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 y 2, respectivamente".



Costa se quejó ostensiblemente tras una posible falta del Barcelona en la medular y el colegiado paró el partido para expulsar al delantero del equipo rojiblanco. En la misma jugada, vieron tarjeta amarilla Diego Godín y José María Giménez.



Tras la expulsión, el central del Barcelona Gerard Piqué intentó calmar Costa y lo acompañó fuera del terreno de juego. Simeone movió el banquillo y dio entrada a Correa por el lateral derecho Arias. (EFE)