Xavi busca su primera liga en el Barcelona. | Fuente: AFP

Se reafirma. Xavi Hernández, técnico del Barcelona, aseguró que "por muchos memes" que protagonice en las redes sociales por haberse quejado del sol y del estado del campo del Getafe, la pasada semana, no va a parar hasta que exista una norma sobre las condiciones de los terrenos de juego que favorezca el espectáculo.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el Atlético de Madrid, al entrenador del Barcelona se le preguntó si le molestaba que se le hubiera criticado porque se quejó de que su equipo estaba acostumbrado a jugar sin sol, tal y como dijo tras el partido en el Coliseum Alfonso Pérez.

Xavi aseguró que a él se le critica "por todo" y que personalmente no le molesta nada, porque sabe donde está. "A partir de ahí, ¿qué queréis saber, si me molesta el sol? Sí, me molesta el sol y no voy a cambiar de opinión", comentó Xavi.

Xavi y el momento que respondió a la prensa en Barcelona

Lo que dijo Xavi Hernández en conferencia de prensa. | Fuente: El Chiringuito

Se alargó en la respuesta y afirmó que "por más memes que me hagan el sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo ni al Getafe tampoco".

Y recalcó que en todo caso esta pregunta tendría que ir dirigida al entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores.

"La pregunta es ¿por qué no regó el campo? Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo, por qué estaba más alto de lo habitual. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud porque en todos los deportes hay una norma sobre la superficie", insistió el estratega del Barcelona.

"¿Por qué en el fútbol no? No me tengo que callar. Desde mi posición creo que tenemos que insistir en esto. En el golf, si no está el césped bien, no se juega. En el tenis, si llueve se para. En el baloncesto, si se cae Lebron James, pasa el de la mopa. Y yo puedo meter el campo con charcos, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia eso? No me voy a callar", argumentó el entrenador azulgrana.

Xavi, un purista que espera lo mejor

Para Xavi Hernández, el estado del terreno de juego es esencial: "La excusa no es el resultado. También lo digo cuando gano. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo, si no luego nos preguntamos por qué los niños se desconectan del fútbol".

Explicó que el sol perjudica para jugar al fútbol porque "se seca el césped" e insistió: "Me da igual que me hagan 200.000 memes más, lo diré igual, pensaré igual".

