Guía TV, Barcelona vs Betis: transmisión DirecTV por la liga española. | Fuente: AFP

La tienda culé busca termina la temporada de la mejor manera. Barcelona chocará este fin de semana ante el Betis en condición de visitante por la jornada 35 de LaLiga Santander 2021-22.

Este partido entre el Barcelona y su par del Betis por la liga española, a jugarse en el Estadio Benito Villamarín, está programado para este sábado 7 de mayo a las 2:00 p.m. hora peruana. Será transmitido vía TV a toda Sudamérica por la señal de DirecTV Sports, en tanto que en España va por Movistar LaLiga.

Los de Xavi Hernández en Barcelona, con 66 puntos, se clasificarán matemáticamente para la fase de grupos de la Champions League de la próxima campaña si ganan, mientras que los de Manuel Pellegrini están casi obligados a hacerlo para no distanciarse del Atlético de Madrid, del que lo separan tres unidades.



Barcelona vs. Betis: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

El Betis tiene todo listo para recibir al Barcelona. | Fuente: @RealBetis

Por ello, el cuadro bético tiene que sumar cuatro puntos más que el Atlético de aquí al final de la temporada y ello hace que el duelo cobre casi el carácter de una final.



Los 'verdiblancos' han aparcado ya sus celebraciones por el título de Copa del Rey y, tras el último empate a cero cosechado en Getafe, están obligados a sumar de tres, lo que hará que Pellegrini salga con todo y con un once que no distará mucho del que le ganó el título copero al Valencia en la tanda de penaltis.



Las rotaciones que han marcado el exitoso ejercicio del técnico chileno tienen ya poco margen por lo mucho que está en juego para el Betis en lo deportivo y lo económico. Consciente de ello, pondrá en liza un once de gala en el que la única baja confirmada ante Barcelona es la de Héctor Bellerín, quien hoy ha amanecido indispuesto como ha informado en rueda de prensa Pellegrini.



Su sustituto natural es el franco-senegalés Youssouf Sabaly, quien formará en una defensa con Álex Moreno en el costado zurdo y en el eje, el argentino Germán Pezzella y Marc Bartra, quien vuelve junto al portugués William Carvalho tras no estar en Getafe después de la final copera.

En tanto, las fuerzas escasean en Barcelona, tanto las físicas como las mentales, pero los tropiezos de sus rivales le han permitido que un triunfo le sirva para certificar matemáticamente su gran objetivo: la clasificación para la Copa de Europa.



El reciente campeón de la Copa del Rey es quien marca ahora la primera plaza de la Europa League, quinto a ocho puntos de los azulgranas, que son segundos con 66, cuando tan solo quedan 12 por disputarse. Tercero es el Sevilla con 64 puntos y cuarto, el Atlético de Madrid con 61.



El Barça se complicó la vida durante el mes de abril al perder en el Camp Nou contra Cádiz (0-1) y el Rayo Vallecano (0-1). Su fortuna fue que consiguió salvar la situación con los sufridos triunfos faltos de buen juego ante el Levante (2-3), la Real Sociedad (0-1) y el Mallorca (2-1), que se sumaron a los diversos tropiezos de Sevilla, Atlético de Madrid y Betis.



"Ahora estamos jugando una liga de cinco equipos y la tenemos que ganar", sentenció Xavi Hernández el pasado domingo después de vencer al Mallorca. La meta es clara en derrotar al Betis.

Barcelona vs. Betis: posibles alineaciones

Betis: Claudio Bravo; Sabaly, Pezzella, Bartra, Álex Moreno; Guido, William Carvalho, Juanmi, Fekir; Sergio Canales y Borja Iglesias.

Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Ronald Araújo, Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Dembélé, Ferran Torres y Memphis Depay.

¿Dónde ver el Barcelona ante Betis vía TV por LaLiga?

Lo ves por la pantalla de DirecTV Sports y Movistar LaLiga. RPP.pe te lleva los goles, mejores jugadas e incidencias. (EFE)

