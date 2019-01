Barcelona vs. Getafe | Fuente: AFP

Barcelona, líder de LaLiga Santander, estrena el 2019 con una visita envenenada en el Coliseum Alfonso Pérez, donde el Getafe intentará poner fin a la racha de trece goles encajados y cero recibidos de los azulgranas en las cuatro últimas victorias consecutivas cosechadas en la competición doméstica.



Hace más de siete años que el cuadro azulgrana no pierde en Getafe, una dinámica que espera prolongar en una jornada propicia para afianzar el liderato, pues Atlético de Madrid y Sevilla, sus dos principales perseguidores, se medirán en el Sánchez Pizjuán.



Superar con éxito el primer partido del año ha sido históricamente complicado para el Barcelona, que no arranca un nuevo año con victoria desde el 2014, cuando venció al Elche por 4-0. Desde entonces ha encadenado dos derrotas y dos empates entre partidos de Liga y Copa del Rey.



Un aviso para un equipo que, a pesar de un primer trimestre de curso un tanto irregular tanto en el juego como en resultados, cerró el 2018 como líder gozando de una renta de tres puntos con respecto al Atlético de Madrid.



Lejos de practicar un fútbol preciosista, el Barcelona parece haber encontrado la solidez defensiva que le faltó en las trece primeras jornadas del campeonato, cuando encajó los 19 goles que actualmente suma en el casillero.



Con Arturo Vidal acompañando a Busquets y Rakitic en la medular y Semedo ocupando el lateral derecho, el juego del líder no enamora pero suma de tres en tres, una racha que intentará mantener en un enero que se prevé exigente físicamente.



La escuadra catalana deberá jugar por lo menos seis encuentros en 24 días, que pueden ser más si se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey.



Por ello, se espera que Valverde apueste por las rotaciones para intentar que sus jugadores lleguen frescos al 19 de febrero, cuando jugará la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Por su parte, el Getafe está completando una excelente primera vuelta de campeonato y, con 25 puntos, llegó a Navidad con su segundo mejor registro de la historia a estas alturas de temporada.



El equipo madrileño ha cimentado su éxito en una solida defensa que solo ha encajado trece goles en el campeonato y ha dejado su portería a cero en seis ocasiones frente a Eibar, Valladolid, Sevilla, Betis, Espanyol y Real Sociedad. (EFE)







Barcelona vs. Getafe: alineaciones probables.

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Antunes; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Portillo o Mata; Ángel y Jorge Molina.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Dembélé y Suárez