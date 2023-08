Barcelona vs. Getafe EN VIVO: partidazo por la fecha 1 de LaLiga

Barcelona vs. Getafe EN VIVO: se enfrentan por la primera jornada de LaLiga 2023/2024. El partido se disputará en el Coliseum Alfonso Pérez desde las 2:30 hora peruana, y será transmitido por la señal de Star+ y DAZN. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO ONLINE por medio de RPP.pe.

Uno de los objetivos en este arranque del equipo de Xavi Hernández es mantener la solidez defensiva que le dio el título la temporada pasada y evolucionar su juego en ataque, que no contará con el desequilibrio de Ousmane Dembélé.



Para suplir la baja del francés, el técnico del conjunto azulgrana cuenta con el Ez Abde, quien ha regresado al Barcelona tras ser prestado al Osasuna, y con Ansu Fati, quien parece haber dejado definitivamente atrás los problemas físicos que la hicieron jugar mermado las dos últimas campañas.



Además, la pretemporada ha confirmado a Lamine Yamal y Fermín López, dos jugadores del filial, como recursos en el ataque azulgrana de enorme calidad y que Xavi ha decidido mantener en dinámica del primer equipo.



En el centro del campo, además de Ilkay Gündongan, capitán del Manchester City campeón de Europa y fichaje estrella del conjunto catalán, el club ha fichado a Oriol Romeu.

Romeu, formado en la cantera azulgrana, regresa dispuesto a poner su poderío físico y su lectura de juego al servicio del club de su vida. Y de momento, su gran rendimiento ha sido una de las noticias más destacadas de la temporada.



Pero el principal déficit del equipo sigue estando, un año más, en el lateral diestro, una posición que Xavi insiste una y otra vez que debe reforzarse, por el momento sin éxito.



En este arranque de curso parece que el elegido será el central Ronald Araujo, después de que otro central, Jules Koundé, fuera el recurso de emergencia habitual la temporada pasada y le haya pedido a Xavi que le devuelva al eje de la zaga, al considerar que el lateral estaba minando su rendimiento.



Gündoğan, Oriol Romeu, Abde and Sergi Roberto registered for La Liga pic.twitter.com/mSZZaaxPo3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2023

En Getafe, el técnico José Bordalás iniciará su segunda etapa en el club sin el agobio del pasado curso, en el que reapareció a falta de siete jornadas para el final para salvar a un equipo que estaba en puestos de descenso tras la destitución de Quique Sánchez Flores.



Bordalás consiguió mantener al Getafe en la última jornada con un choque de infarto ante el Valladolid en el estadio Nuevo José Zorrilla, que terminó sin goles. Después, amplió su contrato con incertidumbre y se puso al mando de un equipo que, después de dos temporadas seguidas coqueteando con el descenso, intentará firmar un curso tranquilo.



Sin embargo, no lo tendrá fácil. Getafe apenas se ha reforzado y ha sufrido muchas bajas, alguna de ellas importante. Han llegado tres caras nuevas (el lateral derecho José Ángel Carmona, el portero brasileño Daniel Fuzato y el delantero hondureño Anthony el "Choco" Lozano) y se han ido muchos jugadores: Ángel Algobia, Erick Cabaco, Munir El Haddadi, Gonzalo Villar, Jordan Amavi, Kiko Casilla, Diego Conde, Darío Poveda, Jakub Jankto, Jaime Seoane y Sergi Altimira.



El caso de Altimira es el más doloroso de todos. Firmado en el mes de enero procedente del Sabadell con el aval del director deportivo Ramón Planes, completó toda la pretemporada del Getafe a buen nivel. Demostró ser un mediocentro de altura, con muchas cualidades técnicas importantes que habrían venido muy bien al Getafe.



Sin embargo, Planes cambió de aires, se marchó al Betis, y desde allí pagó este viernes la cláusula de rescisión de dos millones de euros por la joven promesa del fútbol español. Si hubiese esperado dos días más, la cláusula habría sido de quince millones de euros, pero Planes, conocedor de todos los detalles del contrato, actuó con rapidez para quitarle al Getafe a un buen jugador.



Bordalás definió la salida de Altimira como "un palo" para un equipo que prácticamente no tiene mediocentros. Se marcharon Algobia, Seoane, Villar y Altimira y -además- son baja por lesión Luis Milla y Mauro Arambarri. Por tanto, tendrá que volver a echar mano del defensa Djené Dakonam, que ya actuó con brillantez en el centro del campo durante el tramo final del curso.



Estará acompañado de Maksimovic en un once en el que tampoco estará Enes Ünal, el tercer lesionado del club madrileño. Hasta febrero, no se espera que vuelva el turco. El resto del once estará condicionado por la presencia de dos jugadores que aún no están inscritos: Omar Alderete y Gastón Álvarez.

Barcelona vs. Getafe: resultados de los últimos partidos entre sí





Barcelona vs. Getafe: horarios del partido en el mundo

Perú: 2:30 p.m.

Ecuador: 2:30 p.m.

Colombia: 2:30 p.m.

México: 1:30 p.m.

Argentina: 4:30 p.m.

Chile: 3:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe vía TV por LaLiga?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+ para Perú y Sudamérica, mientras que en España se puede ver a través de DAZN. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

NUESTROS PODCAST

Machu Picchu: Prueba de ADN revela origen de sus habitantes

Machu Picchu no fue solo el hogar de la realeza y la élite social inca. Allí también vivieron y murieron trabajadores y sirvientes que, según el análisis de su ADN, llegaron a la ciudad desde todos los puntos del imperio e incluso de la Amazonia, según se detalla en un estudio publicado el miércoles (26.07.2023) por la revista Science Advances.