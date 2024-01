Barcelona vs. Las Palmas EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 19 de LaLiga

Barcelona vs. Las Palmas EN VIVO: sigue la transmisión minuto a minuto del partido por la fecha 19 de LaLiga EA Sports.

Barcelona vs. Las Palmas EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de enero por la fecha 19 de LaLiga EA Sports.

El encuentro se disputará en el Estadio Gran Canaria, desde las 3:30 hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y STAR+. También podrás seguir el cotejo ONLINE por RPP.pe.

Siete puntos de distancia con respecto a los líderes Real Madrid y Girona son muchos para el Barcelona, que ya no puede permitirse más tropiezos si quiere tener chances para ser campeón.



Al frente tendrá a un rival peligroso, no solo por su manera de entender el fútbol, sino por su posición en la tabla, más cerca de los puestos europeos que de la zona de descenso.

Además, se reencontrará con un viejo conocido: Francisco Javier García Pimienta, que durante dos décadas fue técnico en La Masía antes de asumir el mando de Las Palmas en enero de 2022.

¿Cómo llega Barcelona al partido?

Barcelona afrontará este jueves en Gran Canaria el primer partido del año y el último de una primera vuelta, marcada por la fragilidad defensiva y la escasa efectividad goleadora, aspectos que precisamente encumbraron al equipo de Xavi Hernández en LaLiga y la Supercopa de España el curso pasado.



La falta de contundencia en las áreas y de continuidad en el juego han relegado al equipo en la cuarta posición, empatado a 38 puntos con el Atlético de Madrid.



Para paliar este déficit goleador, adelantó la llegada de Vitor Roque. Y aunque el brasileño aún no ha sido inscrito en LaLiga EA Sports, Xavi confirmó este jueves en rueda de prensa que irá convocado, y que confía en que esté disponible.



El Barcelona no vence un partido como visitante desde el 4 de noviembre, 0-1 frente a la Real Sociedad, y ha encadenado cuatro encuentros sin ganar lejos del Estadio Olímpico Lluís Companys, con las derrotas frente al Shakhtar (1-0) y el Amberes (3-2) por la Champions League, y los empates ante el Rayo Vallecano (1-1) y el Valencia (1-1) en el campeonato doméstico.



Contando únicamente los partidos a domicilio, los azulgranas han sumado 14 de 24 puntos en juego, el cuarto mejor balance de la competición, con 13 goles a favor y 10 en contra. En cambio, es el segundo equipo que más puntos ha sumado como local, 24 de 30, con 21 goles a favor y 11 en contra.



Respecto al partido contra el Almería, Xavi recuperará a Frenkie de Jong tras cumplir un partido de sanción y se espera que el neerlandés regrese directamente a la titularidad en un centro del campo en el que Gündogan parece inamovible. El puesto restante se lo disputarán entre Oriol Romeu, Fermín López y Sergi Roberto.



Por lo demás, se esperan pocas novedades en el once titular. Ferran Torres podría discutirle el lugar a Joao Félix en el flanco izquierdo del ataque, mientras que en el eje de la defensa Andreas Christensen se jugará el sitio con Jules Koundé. Otra incógnita es si Joao Cancelo y Alejandro Balde se consolidarán como la pareja de laterales en detrimento del defensa francés.



Asimismo, Xavi seguirá sin poder contar con los lesionados Marcos Alonso, Iñigo Martínez, Gavi, Pedri y Ter Stegen, por lo que deberá acudir al filial para completar la convocatoria, que todavía no ha sido anunciada.

¿Cómo llega Las Palmas?

Las Palmas, con varios jugadores con pasado azulgrana como Mika Mármol, Marc Cardona, Sandro o Munir, está completando una gran temporada, aunque no podrá contar este jueves con el lateral derecho Julián Araujo, cedido por los azulgranas, y será duda el atacante Alberto Moleiro, sin estar recuperado de la luxación en el hombro derecho que sufrió en el encuentro ante el Cádiz.



Sí estará disponible Kirian Rodríguez, tras cumplir un partido de sanción en San Mamés ante el Athletic (1-0), con derrota en el tiempo de prolongación en el choque que cerró 2023 para los amarillos, así como el defensa central Saúl Coco, con permiso para jugar este partido antes de incorporarse a la selección de Guinea Ecuatorial para disputar la Copa África.

Barcelona vs. Las Palmas: posibles alineaciones:



Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Saúl Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz, Kirian, Loiodice; Marc Cardona, Munir y Sandro.



Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Sergi Roberto, Gundogan; Raphinha, Lewandowski y Ferran o Joao Felix.

¿A qué hora empieza Barcelona vs. Las Palmas?

El encuentro entre Barcelona vs. Las Palmas empieza las 3:30 p.m. hora peruana. La hora en otros países del mundo son:

Perú: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:30 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York): 3:30 p.m.





¿Por dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Las Palmas?

El encuentro, que se disputará en el Estadio Gran Canaria, será transmitido EN VIVO por ESPN y STAR+. También podrás seguir el cotejo EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.