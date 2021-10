Carlos Ancelotti firmó como entrenador del Real Madrid por tres años. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

El pasado domingo, FC Barcelona cayó 2-1 ante el Real Madrid en casa. Al salir del Camp Nou, el DT del club catalán, Ronald Koeman, fue violentamente increpado por aficionados que lo insultaron y golpearon su auto. Dos días después de aquel incidente, Carlo Ancelotti le dio su total respaldo.

El entrenador de la 'Casa Blanca' brindó una conferencia de prensa, previa al partido ante el Osasuna, por LaLiga Santander, y aprovechó para demostrar su desacuerdo ante lo sucedido con su colega, luego de perder el último clásico. En ese sentido, el estratega italiano brindó unas palabras de apoyo al entrenador del 'Barza'.



"Estoy un poco molesto. Lo siento por Koeman. Son cosas que no pueden pasar. No se debe tolerar la mala educación. Es una falta de respeto por la persona, no por el entrenador. Cuando se falta el respeto a la persona, significa que la sociedad tiene un problema", señaló el entrenador del Real Madrid.

Más adelante, Ancelotti añadió que se puede permitir una critica, pero no una falta de respeto. “La crítica es normal, pero molesta la falta de respeto a nivel personal. Cuando yo era niño, me enseñaron que, si quieres ser respetado, tienes que respetar. Koeman no es un entrenador: es una persona que trabaja como entrenador” concluyó.

Lo deportivo



En junio del presente año, Carlo Ancelotti fue designado para tomar el mando del equipo blanco. Desde entonces, ha dirigido 12 partidos oficiales. Por Champions, fueron tres: dos triunfos y una derrota (ante el Sheriff Tiraspol del peruano Gustavo Dulanto). Por LaLiga, fueron nueve: seis triunfos, dos empates y una derrota. De hecho, el último domingo ganó su primer clásico español.

Con esos resultados, el Real Madrid marcha segundo en la tabla de posiciones de LaLiga, con 20 puntos (igual que el tercero, Sevilla), a solo uno del líder, la Real Sociedad.

El próximo encuentro del equipo de Ancelotti será ante el Osasuna (sexto con 18 puntos), este miércoles, a partir de las 2:30 pm. en el Santiago Bernabéu.





