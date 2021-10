Ronald Koeman fue agredido tras la derrota de Barcelona ante Real Madrid | Fuente: Captura / EFE

La derrota de Barcelona en el Clásico trajo consecuencias negativas para su entrenador Ronald Koeman que, tras retirarse en su vehículo del Camp Nou, fue agredido por decenas de personas. Con esta situación, pidió al club tomar medidas para que los incidentes no se repitan.

"Solución no creo que haya. Para mí es más un problema social, que son 'culers' o gente que para mí tienen un problema de educación, no saben qué son las normas y valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2 en contra, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas", dijo el neerlandés en rueda de prensa.

Ronald Koeman afirmó que su vehículo no fue el único agredido, sino que también fueron víctimas los futbolistas del Barcelona.

"Parece que ha sido sólo conmigo, pero se debe saber que muchos jugadores con sus familias pasaron lo mismo. Puede ser que mi situación haya sido más exagerada, pero muchos jugadores pasaron por ello. Hasta Carles Puyol pasó por ello. El club sabe que se debe buscar otra fórmula para que no se pueda repetir esto, los jugadores y entrenadores deben salir por otro lado", precisó.

El entrenador de Barcelona fue víctima de insultos y de golpes a su auto cuando abandonaba, junto a su esposa, el Camp Nou por parte de unas decenas de aficionados que mostraron de esta forma su inconformismo tras la derrota en el Clásico contra el Real Madrid.

“Es un problema social. Entiendo que la gente no estuviera contenta, y siempre al salir hay gente en la calle con sus teléfonos para grabar para sus seguidores... Y hay que ser muy formal. Es un problema social que tenemos", alegó.

Ronald Koeman, sin cordón de seguridad, tuvo que pasar con su vehículo entre decenas de aficionados que le esperaban, a la salida del Camp Nou y ya fuera de las instalaciones. Cuando el técnico aminoró la marcha para no atropellarlos, estos se lanzaron a golpear el coche entre insultos y algún grito de 'fuera, fuera' además de golpes o patadas.

"No me gusta lo que viví el domingo. Mejor que te aplaudan. Pero una vez más, prefiero a la gente que saben mejor la situación del club que estos chicos. Estamos mejorando cosas. No hay que fijarse en un resultado, aunque entiendo la decepción de perder contra el Madrid", concluyó.

