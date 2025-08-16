Barcelona vs Mallorca en vivo: juegan hoy por la fecha 1 de LaLiga EA Sports

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona inicia este sábado en Son Moix la defensa de su corona liguera, respaldado por una pretemporada arrolladora, pero con piezas clave aún por encajar. Con fichajes sin inscribir debido al 'fair play' financiero y la duda de Lewandowski, el campeón se mide a un Mallorca ambicioso que quiere empezar la temporada con un golpe que haga ruido.



Entre esas piezas por encajar está la portería: El Barza espera poder alinear a su fichaje estrella, el portero Joan García, después de que la Comisión Médica de LaLiga resolviera el pasado miércoles que la lesión lumbar de Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración y que, por tanto, podrá utilizar parte de la masa salarial liberada por el meta alemán para darle de alta.

Mallorca vs Barcelona: ¿Cómo llegan a la fecha 1 de LaLiga?

Mallorca llega a su debut en el campeonato español tras vencer por 2-0 a Hamburgo de Alemania en un amistoso.

Por su parte, Barcelona goleó 5-0 a Como por el Trofeo Joam Gamper.

¿Cuándo y dónde juegan Mallorca vs Barcelona en vivo por la fecha 1 de LaLiga?

El partido está programado para el sábado 17 de agosto en el Estadio de Son Moix. El recinto tiene una capacidad para 26.020 espectadores aproximadamente.

𝐂𝐎𝐌𝐈𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐆𝐀 pic.twitter.com/6EOz5AU3R7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 16, 2025

¿A qué hora juegan Mallorca vs Barcelona en vivo por LaLiga?

En Perú , el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las 12:30 p.m.

, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las 12:30 p.m. En Argentina, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En Brasil, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En Colombia, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las 12:30 p.m.

En Paraguay, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las 12:30 p.m.

En Bolivia, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las la 1:30 p.m.

En Venezuela, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a la 1:30 p.m.

En Chile, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a la 1:30 p.m.

En Uruguay, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En España, el partido Mallorca vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

El primer ja és aquí



❤️🖤❤️🖤❤️🖤 pic.twitter.com/lI5NetA9PD — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 16, 2025

¿Dónde ver el Mallorca vs Barcelona en vivo por TV y streaming?

El partido del Barcelona contra Mallorca será transmitido por la señal de ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Mallorca vs Barcelona: alineaciones posibles

Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Mojica; Omar Mascarell o Antonio Sánchez, Morlanes, Asano, Darder, Pablo Torre; y Muriqi.

Barcelona: Joan García; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.