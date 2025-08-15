LaLiga EA Sports: Mallorca y Barcelona juegan la Fecha 1 del campeonato

Últimas Noticias
Mallorca y Barcelona juegan la Fecha 1 del campeonato
Todo lo que tienes que saber en la previa de Mallorca vs Barcelona. El duelo, a disputarse en el estadio Mallorca Son Moix el sábado 16 de agosto, comenzará a las 12:30 horas.

En la primera jornada de la Liga, los Bermellones reciben a los Blaugranas el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 12:30 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona fue el ganador por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Barcelona?

El Clásico, duelo con su máximo rival Real Madrid, llegará para Barcelona durante la jornada 10.


Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Celta: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Real Madrid: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Levante: 23 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Rayo Vallecano: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Barcelona, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

